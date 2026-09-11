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大巨蛋球場鼠亂風波 衍生藍綠選戰議題

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
中職前天在台北大巨蛋舉辦賽事，老鼠突然出現在味全龍一壘側休息室前方草地，現場工作人員見狀立即壓制老鼠，將牠帶離球場。圖／味全龍提供
中職前天在台北大巨蛋舉辦賽事，老鼠突然出現在味全龍一壘側休息室前方草地，現場工作人員見狀立即壓制老鼠，將牠帶離球場。圖／味全龍提供

台北大巨蛋前天比賽出現老鼠，鼠患之亂又升級為首都選戰議題，市長蔣萬安昨說，已經要求遠雄全面清消，有任何違失依法裁處。遠雄巨蛋公司回應，已立即啟動全面巡檢、清消及病媒防治，同步加強觀眾垃圾分類與回收宣導，全力確保後續國內外賽事順利。

中職前天在大巨蛋舉辦賽事，老鼠突然出現在味全龍一壘側休息室前方草地，引起場邊騷動，現場工作人員見狀，立即沖出去以紙箱包圍壓制老鼠，將牠帶離球場，引發綠營又猛打鼠患議題。

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨說，蒐集市民意見發現，市民對垃圾桶減少非常有感，不僅不方便且老鼠還是在，無法解決問題。

民進黨北市議員簡舒培發文批，市府口中的鼠類偵防師到底偵防了什麼，最後竟然是職棒球員放下球棒、變身抓鼠大隊。

議員說法引發網友紛紛留言，「原來議員以為跑上去抓的是職棒球員」、「哪隻眼睛看到職棒球員去抓老鼠了？」、「台南跟國外球場都曾出現過老鼠但是北市不行」。

不過，國民黨議員游淑慧也說，應進一步檢視老鼠到底從哪裡進來？餐飲廚餘及垃圾管理有沒有漏洞？排水、管線或場館孔隙是否成為牠們的通道？

遠雄指出，園區已立即啟動全面巡檢、清消及病媒防治，並加強餐飲後場、垃圾暫存區及裝卸動線管理。後續將持續強化環境清潔、垃圾清運及病媒監測，並與活動主辦單位研議強化餐飲及廢棄物管理規範，同步加強觀眾垃圾分類與回收宣導。

大巨蛋 球場 蔣萬安

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