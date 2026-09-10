彰化溪湖鎮五屆里長交棒閨密競選 相擁而泣場面溫馨

彰化縣溪湖鎮頂庄里五屆里長黃劉彩梅不再尋求連任，改推她的閨密陳逸嬅競選，競總成立日，兩人表現出「雖非親姊妹，勝似親姊妹」感情，交棒時黃劉彩梅把里民託付給陳逸嬅時忍不住流淚，感動在場里民。

黃劉彩梅過了耳順之年就自認體力無法勝任服務里民的工作，決定另覓人選接棒。陳逸嬅與黃劉彩梅同為頂庄里信仰中心鎮安宮邢府千歲誦經班班員，長期結伴為宮廟、里民做事，陳逸嬅認真負責不求回報的付出都看在黃劉彩梅眼裡，認為她是接班不二人選，邀請她競選下屆里長。

黃劉彩梅說，感謝里民的支持和配合，讓她20年里長工作做得相當順利，無奈歲月不饒人，她自感體力有限，應該交棒給比她年輕且熱心的里民，陳逸嘩願意接下重任，她會全力輔選。

陳逸嬅表示，黃劉彩梅擔任里長的任內修補道路、水溝清淤、關懷社區弱勢里民，服務品質有口皆碑才會連任五屆里長，她若當選一定向黃劉彩梅請益，跟隨黃劉彩梅的勤快腳步為民服務。

陳逸嬅總部成立活動，相挺角色互換，黃劉彩梅叮嚀陳逸嬅一定要好好服務里民，接著兩人相擁忍不住流淚，令立法委員謝衣鳯、鎮長候選人陳貞妃和眾多里民頗感動，陳貞妃說，希望陳逸嬅能傳承服務精神，不辜負黃劉彩梅的託付。