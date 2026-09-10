申辦網路驚喜中獎 汐止觀天下月月抽MacBook

為了回饋用戶，觀天下有線電視展開新一輪的抽獎活動，「月月抽MacBook」活動持續進行中，只要申辦網路就有機會中大獎，第二個月的活動已經在9/5日直播抽獎，幸運的用戶抽中了一台MacBook，今(10)日得獎人到門市領獎，除了肯定觀天下網路快又穩，能夠抽到MacBook也很開心。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，這是連續第二個月的抽獎，得獎者來領獎，也了解這次的得獎者，他在台北市工作搬來汐止，所以第一個想到的就是來申辦觀天下的網路，之前在台北市用的是150M的網路，覺得很慢，所以來申辦1G的網路後，覺得使用起來速度又快又穩定，從現在到年底，都有月月抽MacBook活動，希望用戶們盡快來申辦網路，就有機會得到大獎。

民眾說，原本一開始住的地方網路只有150M而已，超級慢的，就想說這次換地方住，申辦網速快一點的，就辦了1G的網路，整個就非常的有感，這次被抽中MacBook覺得很神奇，想說怎麼會中獎，覺得很開心。

總經理黃清波感謝用戶對觀天下網路品質的肯定，連續六個月的「月月抽MacBook」活動，將一路持續進行至今年年底，只要申辦指定網路方案就能獲得抽獎機會，歡迎有網路需求的民眾盡快申辦，下一位幸運得主可能就是你。