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將蓋國家兒童館…板橋特專三停車場將停業 居民憂無處可停車

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市板橋車站旁特專三用地「國家兒童未來館」預定地目前做停車場使用，但傳出於11月停業，引發通勤族擔憂一位難求，市長侯友宜表示，已盤點附近公共停車場。記者林媛玲／攝影
新北市板橋車站旁特專三用地「國家兒童未來館」預定地目前做停車場使用，但傳出於11月停業，引發通勤族擔憂一位難求，市長侯友宜表示，已盤點附近公共停車場。記者林媛玲／攝影

新北市板橋車站旁特專三用地「國家兒童未來館」預定地，目前做為停車場使用，但傳出於11月停業，引發通勤族擔憂「一位難求」。新北市議員山田摩衣今午在市政總質詢指出，該場提供2356格機車及271格汽車位，尖峰使用率高達87%，停業將嚴重衝擊在地居民與通勤族，要求市府妥善規劃及提解決配套。

新北市長侯友宜與交通局長鍾鳴時回應，中央與市府已訂定施工期間交通維持計畫。替代停車空間部分，文化路北側已預留小廣場，特專三與板橋轉運站間的人行大道在施工期間將改設為機車停車區，兩處預計可提供約1000輛機車停放，此外，經盤點周邊500公尺範圍內公共停車場，汽、機車亦各有約5000個剩餘車位可供利用。

議員詢問，特專三停車場將在11月停業，屆時機車通勤族該如何是好？且接下來面臨許多大型活動，包括國慶活動及耶誕城等，屆時將帶來人潮與車潮，市府該如何因應。侯友宜強調，市府已與中央做好事前準備，相關停車資訊屆時會加強宣導，並呼籲前往參加活動的民眾儘量搭乘大眾運輸工具，以紓解周邊交通壓力。

板橋 停車場

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