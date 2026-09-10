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汐止區橫科里花圃展新貌 會勘盼做實體人行道更安全

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
里長擔心下雨里民走路跌倒，希望能做實體人行道。圖／觀天下有線電視提供
里長擔心下雨里民走路跌倒，希望能做實體人行道。圖／觀天下有線電視提供

汐止區民權街一段與橫科路口的花台整建工程完成，植栽綠美化，整個入口門面煥然一新，不過因為轉彎處是斜坡，標線型人行道的綠色鋪面，一到下雨天容易濕滑，擔心行人安全，所以新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，討論施作實體人行道的可行性。

橫科里長詹清山說，目前花台都已經施工完畢，感謝議員白珮茹為地方美化環境，現在有一個問題就是人行道部分，希望能夠再協助爭取做實體人行道，因為這邊走路的人很多，但是一旁豎立的一支支導桿都很髒亂，許多經過的里民也在說怎麼這麼髒亂，還有如果不做實體人行道，標線型人行道下雨天鋪面會濕滑，尤其接近轉彎處有一個坡道，擔心下雨里民走路跌倒，希望幫忙做實體人行道。

新北市議員白珮茹表示，感謝汐止區公所，在橫科、民權街口轉彎處已經改善完畢，整個做好後，整體市容看起來比較乾淨，種了植栽也讓橫科里煥然一新，但里長也很關心行人通行方面，主要是轉彎處車輛多，行人也很多，希望能夠改做實體人行道，但是公所考量整個排水問題，在施作實體人行道有困難的話，是不是以路緣石的方式跟行人空間做區隔，會請公所就相關方案都做估價跟評估，希望在第一階段整個花台都改善之後，第二階段也能針對行人部分做通行空間的改善，讓橫科里進進出出更方便也更安全。

汐止 人行道 白珮茹

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