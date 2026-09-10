淡水區鄧公里生命故事分享 前古博館長暖心開講

一場結合感性與知性的社區交流活動在鄧公里熱鬧登場。里長舉辦了以「生命故事分享」以及「趣味桌遊競賽」為兩大主軸的活動，吸引許多鄉親熱情參與，在生命故事分享環節中，主辦單位特別邀請到淡水古蹟博物館的創任及第一任館長，同時也是前鄧公國小主任的張寶釧擔任講師，帶給現場民眾滿滿的溫暖與感動。

鄧公里長邱美津表示，張寶釧前館長在會中分享了許多涵蓋不同年齡層的生命故事，其中特別深刻描繪了客家村落裡吃苦耐勞的婦女們，同時也分享了部分男性的生活經歷。除了溫暖的故事分享，活動的另一大亮點為邀請大家一起動動腦的「趣味桌遊競賽」，其核心目的在於藉由桌遊活動來幫助長者們防止失智。

邱美津說明，桌遊活動本身具有極強的渲染力與吸引力，這也使得目前社區內桌遊班的參與人數持續增加。為了給予這些已經投入學習數年的學員們一個自我肯定的機會，本次特別策劃了這場趣味桌遊競賽，並準備了豐富的獎品，鼓勵鄉親們在遊戲與切磋中收穫友誼，也讓整場活動在歡笑聲中圓滿落幕。