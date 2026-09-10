民宅地基塌陷 蔣萬安緊盯狀況：確認主結構沒受影響...總質詢後赴現場

台北市中山區民權東路二段92巷一處兩層樓民宅，今中午驚傳地基遭掏空坍塌，一樓辦公室無預警下陷至少1公尺深，台北市長蔣萬安今天在議會總質詢，蔣表示，現場已經成立前進指揮所，塌陷發生後已立即派副市長張溫德等趕赴現場，無人傷，經專業技師檢視主體結構沒受到影響，安全無虞。

蔣萬安也表示，等等總質詢結束，他也會趕赴現場親自了解狀況。

今天中山區民權東路發生民宅地基遭掏空塌陷，疑似是因周邊工地施工影響。蔣萬安今在議長被議員詹為元問及，是否掌握現場狀況？蔣萬安說，除現場已經成立前進指揮所，無人傷，也經技師等專家確認結構安全無虞，建管處已經即刻對承造人、建商立刻開立最重罰款，同時也立刻勒令停工，也立即灌漿回填，即刻將基地穩定住。

蔣萬安今天在議場被問及此後續狀況，蔣萬安說，下午雖然他人在議會總質詢，但他已經立即副市長張溫德、副秘林士斌、建管處長趕到現場去，現場已經成立前進指揮所。

蔣說，目前消防局、警察局、區公所、都發局、建管處、北水處等全面在現場掌握狀況；另一方面，也邀土木、結構、大地等技師專業人士等到現場，即刻全面檢視，確認主體結構目前沒有受到影響，安全無虞。

蔣萬安也提到，建管處已經即刻對承造人、建商立刻開立最重罰款，同時也立刻勒令停工，也立即灌漿回填，即刻將基地穩定住，會持續追蹤，由於現在還在議場內備詢，不過蔣說，總質詢後，他也會趕赴現場。