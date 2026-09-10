淡水區崁頂里舊衣改造 專屬毛孩與寶貝環保時尚

為了推廣資源永續與循環經濟，新北市淡水區崁頂里辦公室與淡水社區大學攜手合作，舉辦了一場別具意義的環保舊衣改造活動。特別邀請到「老時尚舊衣改造推廣社群」創辦人林慧雯老師親自授課，帶領社區民眾運用簡單的裁剪與縫紉技巧，將舊衣物變身為孩子、玩偶或毛小孩的專屬可愛衣物，不僅實用且獨一無二，更在日常生活中落實資源再利用，為地球環境減輕負擔。

崁頂里長吳庭岳在受訪時表示，舊衣回收改造課程的核心理念，主要是針對小朋友與寵物的服飾進行創意發想，期盼藉此達成環保回收再利用的目標。他指出，許多民眾家中都有平時不再穿著的二手衣，透過這次與淡水社區大學特別合辦的環保活動，不僅能讓民眾充分利用這些閒置資源，還能讓舊衣物得以重現價值。

這項充滿創意與溫情的社區綠色行動，同時也獲得了新北市環保局淨零中心的專案補助，顯示出公部門與地方社區共同推動淨零碳排與永續發展的決心。透過林慧雯老師的專業指導，參與的民眾紛紛將原本可能被丟棄的T恤，巧妙改造成一件件精緻的小孩連身衣、童裙或是寵物服飾。里長期盼，未來能持續推動更多類似的環保課程，讓資源永續的種子在社區中扎根，邀請每一位居民共同實踐減碳生活，為環境盡一份心力。