汐止區長安據點運動共餐 觀天下贊助加菜金看影片

為了鼓勵長輩走出家門，汐止區長安里結合中華民國紳士協會，在去年底開辦關懷據點，邀請里內長者們走出來上課，中午再一起吃飯，雖然是吃便當，不過長輩很喜歡大家一起坐著邊吃飯邊聊天，今(10)日觀天下有線電視為了回饋地方，不但贊助加菜金支持，並且準備了退休人生的影片和長輩分享。

長安里長楊清風說，長安關懷據點這段時間以來，長者們都非常認同，也越來越多人走出來，今天非常感謝在地企業觀天下來贊助，並且也播放了一支長輩們退休之後生活的影片，讓大家了解退休之後，除了在家照顧孫子之外，可以多方面學習，參與社區的各項活動，像是據點就有很多課程，都歡迎里民來參加。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，在中秋節即將到來的前夕，來長安里參加共餐活動，今天代表公司捐贈一點心意的加菜金，支持長者們共餐，未來如果里長有更多的需求，身為在地企業，會不遺餘力幫忙，一起關心在地長輩。