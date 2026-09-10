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林延鳳轟學生被迫吃素、受刑人吃得比較好 北市教育局：那是蔬食日

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市免費營養午餐新學期上路，民進黨議員林延鳳今質疑市府要求廚餘KPI，也揭露長安國小菜色沒有肉類。記者林佳彣／攝影
北市免費營養午餐新學期上路，民進黨議員林延鳳今質疑市府要求廚餘KPI，也揭露長安國小菜色沒有肉類。記者林佳彣／攝影

北市免費營養午餐新學期上路，引發行政負擔、廚餘量控管疑慮。民進黨議員林延鳳今質疑，北市府要求廚餘KPI，學生還要排隊秤重廚餘，甚至有學校的午餐連肉類都沒有，受刑人有雙主菜，吃得比學童還要好。教育局回應，絕無廚餘KPI、經費皆已規畫預撥；所指學校當日為蔬食日而無肉類。

林延鳳下午直指，免費營養午餐政策匆促上路，配套不足導致亂象非常多且是系統性問題。12時至12時40分吃午餐，校方叫學生要珍惜食物，他們吃得非常有壓力，還要排隊等秤重，壓縮到午休時間；再者是廚餘處理費，經詢問，幾間學校都沒收到教育局額外補貼，導致現在食材比較差。

她舉例，中山區長安國小昨天菜色連肉類都沒有，「請問台北市孩童是要被迫吃素嗎？」反觀矯正署台北監獄9月菜單，受刑人吃得比北市學童還要好，晚餐是雙主菜，有滷雞腿、紅燒獅子頭，也有紅燒豬腳配卡啦雞排。

林延鳳秀出兩份教育局公文給各級學校，一是每天秤重回報，但沒有標準，各校自己做自己的，基層教師還要去秤廚餘，二是處理費要等到12月，教育局跟各校調查後才會撥款，有可能由廠商先行代墊，期間對廠商也是現金流壓力。

教育局澄清，並無設定任何廚餘KPI。依據教育局函發標準作業流程，原則上廚餘秤重都會請午餐業者協助秤重及收運作業，學校端則由行政人員協助確實登載廚餘重量，現場並未強制學生排隊分開秤重壓縮午休；針對廚餘減量部分，僅透過獎勵方式鼓勵學校積極響應，並採額外給予獎勵補助方式，絕非強加壓力。

教育局談及廚餘經費墊付，已規畫9月先行按固定比例預撥處理費用給各校，確保學校財務正常運作。外界指12月調查不足經費部分，僅是針對學校預撥款若有部分不足時，可報送市府全額支應補撥，以期避免影響學校財政運作，絕非要求學校自行墊付卻置之不理。

教育局說，廚餘清運與秤重規畫方向都是以不增加教師負擔為原則，市府也透過團膳業者的協助，共同減輕學校行政負荷，落實行政與教學分工。同時澄清，去年12月免費營養午餐政策推動以來，教育局已多次召開政策研商會議，會中均有邀請北市學生家長會聯合總會等代表共同參與討論與凝聚共識。

另外，教育局經與學校了解，9月9日是學校午餐供應委員會規畫每月一次的蔬食日，當日菜單為胚牙飯、玉米炒蛋、塔香海茸、油麥菜、紅豆湯圓、水果，因此沒有肉品提供。

民進黨議員林延鳳今質疑，北市府要求廚餘KPI，要學校秤重回報。圖／林延鳳研究室提供
民進黨議員林延鳳今質疑，北市府要求廚餘KPI，要學校秤重回報。圖／林延鳳研究室提供

北市免費營養午餐新學期上路，民進黨議員林延鳳今質疑市府要求廚餘KPI，也揭露長安國小菜色沒有肉類。圖／林延鳳研究室提供
北市免費營養午餐新學期上路，民進黨議員林延鳳今質疑市府要求廚餘KPI，也揭露長安國小菜色沒有肉類。圖／林延鳳研究室提供

北市 教育局 林延鳳

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