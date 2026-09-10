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北市府送件Meta詐欺案…中央僅罰750萬 北市提「詐防條例」修法建議

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員曾獻瑩（中）召開記者會，邀集法務局長連堂凱（左）、警察局長林炎田（右2）說明。記者邱書昱／攝影
北市議員曾獻瑩（中）召開記者會，邀集法務局長連堂凱（左）、警察局長林炎田（右2）說明。記者邱書昱／攝影

台北市警察局打詐，針對Meta未依規定24小時內下架涉詐廣告蒐證並函報數發部，從民國114年5月至今合計開罰750萬元、245則違規廣告，同時，北市法務局也研擬「詐防條例」修法建議提交中央。北市議員曾獻瑩肯定，但仍認為應要求平台業者，設子公司於台北市才能夠落實開罰及要求。

台北市警局表示，民國114年5月至6月，共77則違規廣告，數位發展部於同年8月21日裁罰Meta250萬元。第二波針對同年9月至115年1月共168則違規廣告，數發部再於民國115年8月24日裁罰500萬元。合計245則違規廣告，累計裁罰750萬元。

曾獻瑩今率遭臉書詐騙的民眾到市議會，並高舉「一則罰30萬元」、「查到就要重罰」。曾表示，根據北市統計，遭Meta詐騙去年的財損高達159億元，截至目前警察局通報5萬則詐騙，中央的數發部只罰245則、共計開罰750萬元，查獲的比例與開罰相較之下不到千分之五。

曾獻瑩說，雖然，北市府最近推出修法建議給中央，但重點是社群平台要在台灣設立分公司。否則現行僅設置子公司，凡事要面臨開罰，就能推託到母公司與子公司無關。應持續要求社群平台公司落腳台北市就要用分公司，以接受更嚴格管制和開罰。

蔣萬安表示，整體修法建議將會納入議員意見，提交給中央，未來立法院審議時也會把意見納入。

法務局長連堂凱說明修法建議，邀集相關局處、專家學者開會，啟動詐「詐欺犯罪危害防制條例」修法建議。過去著重管制「涉詐廣告」，擴大管制「刊載涉詐內容」，並增訂罰則強化境內代理人責任。現行法對詐騙貼文、假粉專或影音導流的非廣告內容欠缺罰則，修法後，平台若未於期限內移除這些涉詐內容，將面臨 50萬元至1000萬元罰鍰，情節重大最高可罰1億元。

連堂凱說，同時建議授權數位經濟產業主管機關明定停權的「合理期間」，要求平台必須對涉詐用戶的帳號暫停服務，防止重新上架。也要落實「境外平台」究責，針對境外平臺，若其指定的境內「法律代表」消極怠職、不配合防詐，將直接對該代表開罰100萬元至500萬元。

北市議員曾獻瑩（右）帶領遭詐騙的民眾到議會，與台北市長蔣萬安碰面。記者邱書昱／攝影
北市議員曾獻瑩（右）帶領遭詐騙的民眾到議會，與台北市長蔣萬安碰面。記者邱書昱／攝影

Meta 北市府 詐欺 曾獻瑩

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