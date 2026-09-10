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北市工地損鄰害民宅下陷 建管處勒令停工、重罰9萬

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市民權東路二段一處施工工地今天下午發生鄰損事件，疑因地下連續壁局部破損產生滲水滲砂現象，導致鄰近地層土石流失，進而造成周邊地面出現局部下陷受損。圖／議員柳采葳提供
北市民權東路二段一處施工工地今天下午發生鄰損事件，疑因地下連續壁局部破損產生滲水滲砂現象，導致鄰近地層土石流失，進而造成周邊地面出現局部下陷受損。圖／議員柳采葳提供

北市民權東路二段一處施工工地今天下午發生鄰損事件，北市建管處初步調查，現場是因工地進行基礎開挖與擋土作業時，疑因地下連續壁局部破損產生滲水滲砂現象，導致鄰近地層土石流失，進而造成周邊地面出現局部下陷受損。建管處勒令停工，並罰承造人、監造人各9萬元。

建築管理工程處表示，接獲通報後，第一時間立即派員會同專業技師公會代表趕赴現場勘查，並啟動相關緊急應變作為，全力維護公共安全及周邊市民居住權益。

建管處說，經初步勘驗研判，現場為避免地基持續擾動並防止災害擴大，將優先採取灌漿回填作業以穩定地基。目前建管處已會同結構工程、土木及大地技師等公會專業技師在現場進行詳細安全評估與監測，待技師公會確認最適工法與安全防護方案後，將立即進場作業。

建管處談及民眾安全與安置部分，現場指揮官已於第一時間進駐統籌，並指派專人協助受影響住戶撤離至戶外安全區域暫避，現場無人員傷亡。

工地違規部分，建管處嚴正指出，該案施工未依規定維護鄰近公共設施及建築物安全，顯已違反建築法第63條規定，建管處除當場勒令該工程立即全面停工，並將依同法第89條對承造人及監造人各處以法定最高額9萬元罰鍰。

建管處強調，現場後續將由起、承造人全力配合各項防護補強與損鄰鑑定修復工作。在未完成全面安全評估、提送具體改善復工計畫，並經相關專業技師公會審查核可前，不得復工，以最嚴格標準保障市民生命財產安全。

北市民權東路二段一處施工工地今天下午發生鄰損事件，建管處勒令停工。圖／議員柳采葳提供
北市民權東路二段一處施工工地今天下午發生鄰損事件，建管處勒令停工。圖／議員柳采葳提供

北市民權東路二段一處施工工地今天下午發生鄰損事件，建管處勒令停工。圖／議員柳采葳提供
北市民權東路二段一處施工工地今天下午發生鄰損事件，建管處勒令停工。圖／議員柳采葳提供

土石流 工地 北市 地層下陷

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