國手曾云薔拜師最美里長陳紫渝 從參選安全到里民服務傳承實戰經驗

新北市土城區員林里里長候選人、擁有啦啦隊國手經歷的曾云薔今天展開「美麗傳承・請益之旅」，特別前往永和區永福里，向有「最美里長」之稱的永和區永福里里長陳紫渝請益。從參選期間到如何服務里民、女性參政的安全，到如何面對長輩、經營社區，陳紫渝也以4年第一線服務經驗，給準備踏入地方服務的曾云薔實戰建議。

曾云薔表示，自己過去身為國手，在運動場上講求紀律、毅力、團隊合作與不服輸的精神，如今投入里長選舉，只是換了一個「比賽場地」，拚戰精神不能改變。「以前比的是成績，現在比的是服務；以前有裁判打分數，未來里民就是最重要的評審。」

陳紫渝和曾云薔分享，在參選期間雖然還沒有公權力，也沒有正式里長身分，但不代表不能開始服務。最重要的是走進地方、傾聽需求，把拜訪過程中里民反映的問題與建議一一記錄下來，了解社區真正需要什麼，甚至可以協助了解相關陳情的管道。

兩人也談到女性投入地方政治最現實的安全問題。陳紫渝以自身經驗提醒，里長參選人經常需要深入巷弄、拜訪住家，甚至面對陌生環境，女性參選人更應該提高警覺。尤其單獨拜訪陌生住戶或較偏僻地點時，最好安排團隊成員、志工或家人陪同，在努力爭取里民支持的同時，也必須把自身安全放在第一位。

曾云薔說，這項提醒看似簡單，卻是女性投入基層政治非常重要的一課，「熱情很重要，但安全也不能忽略。要服務里民，首先也要保護好自己，才能走得長久。」

對於外界經常以「最美里長」、「美女參選人」形容年輕女性投入地方政治，曾云薔則認為，外型或許是讓大家認識自己的第一張名片，但真正能讓居民留下印象的，仍是服務能力與態度，「漂亮可以吸引目光，但是服務才能留下口碑。」

擁有國手背景的曾云薔希望未來能把自身運動專長帶進員林里，結合關懷據點推動健康、運動與社區交流，讓長輩不只是「被照顧」，更能走出家門、動起來、交朋友，讓健康生活成為社區日常。

曾云薔表示，這趟請益最大的收穫，不是一套選舉技巧，而是更加確定服務的方向，「我希望大家未來認識的，不只是曾經當過國手的薔薔，而是一個願意聽、願意學，也願意為員林里認真做事的薔薔。」

從運動場走進社區，曾云薔說，比賽會有終點，但服務沒有終點。這場「最美里長」與「國手里長候選人」的相遇，不只是兩位年輕女性的交流，更是地方服務經驗的一次美麗傳承。