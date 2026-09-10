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雨天當心騎士「隱形殺手」！北市人孔蓋7成不防滑…最慘摔成骨折開刀

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市道路危機四伏，其中陷阱之一的隱形殺手「人孔蓋」易打滑。聯合報系資料照
台北市道路危機四伏，其中陷阱之一的隱形殺手「人孔蓋」易打滑。聯合報系資料照

北市議員汪志冰下午在市政總質詢指出，北市共計10萬個五大管線大型人孔蓋，6成設置於路面上，但具抗滑的孔蓋僅約1.6萬個，不到3成，近6年造成滑倒交通事故累計101件，要求全面改善。工務局承諾將全面清查並改善抗滑標準。

汪志冰指出，機車穿梭在市區內大街小巷間，若人孔蓋未經防滑處理，雨天行經容易打滑摔車。從1999陳情資料發現，108年至114年間，各管線單位孔蓋遭投訴造成滑倒事故累計101件，其中29件導致民眾不同程度輕重傷，輕則挫傷，重則骨折、開刀，甚至3個月行動不便。

汪志冰表示，北市仍有超過7成路面孔蓋，未施作抗滑塗層。令人難以置信的是，孔蓋數最多的屬衛工處，僅2成多抗滑，另外第二名的是台電人孔蓋，雖然屬中央，但管轄是台北市，北市工務局竟對數量掌握不足。

汪志冰說，為避免大型孔蓋持續成為雨天道路安全破口，北市府須會同台電及各管線單位，全面清查市區道路人、手孔蓋，建立包含孔蓋位置、設置年份、抗滑性能等完整圖資資料庫，訂定全市年度改善目標，保障用路人行車安全。

道路上的大型鐵製人孔蓋，可能在雨天成為「隱形殺手」根據109年頒布新設置的人孔蓋抗滑係數必須達到50BPN以上，並要求既有孔蓋改善抗滑功能或汰渙，以提高整體道路行車安全。

北市工務局長黃一平指出，目前台電有1.5萬個孔蓋，分布在北市各行政區，目前孔蓋的抗滑，除了改善抗滑係數，另外一種方式加深紋路，也可以具備抗滑效果，工務局將會對全新的孔蓋，做全面清查，包括設置年限、圖資、抗滑，也將訂出改善目標和完成的期程。

騎士 北市 骨折

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