大巨蛋有老鼠遠雄擴大清消！議員批丟臉讓球員抓 網揪錯：亂打一通

中職昨日在台北大巨蛋舉辦賽事，不料賽事進行到一半時老鼠突然出現在味全龍一壘側休息室前方草地，引起場邊騷動，現場工作人員見狀，立即沖出去以紙箱包圍壓制老鼠，將牠帶離球場，結束騷動，不過該影片流出後也引發熱議，更讓「鼠患」再被拿出來討論，場地方遠雄巨蛋強調，將擴大病媒防治及鼠害監測，強化環境管理。

民進黨議員簡舒培在Threads上批評，蔣萬安市府口中的鼠類增防師到底增防了什麼，最後竟然是職棒球員放下球棒、變身「抓鼠大隊」，怒批堂堂首都的大巨蛋，老鼠跑進球場逛大街，還登上職棒轉播畫面，真的丟臉丟到全國。

不過卻有網友對於簡稱球員上去抓老鼠，紛紛留言「原來議員以為跑上去抓的是職棒球員」、「哪隻眼睛看到職棒球員去抓老鼠了？」、「台南跟國外球場都曾出現過老鼠但是北市不行」。

體育局表示，已要求遠雄立即清消，並嚴格落實環境防治措施，後續將持續掌握改善狀況，若查有相關違規情形，將依相關法規處置。

巨蛋公司表示，園區平時均定期執行病媒防治及鼠害監測，因應該事件，將進一步擴大防治範圍、並全面清查可能路徑及區域，加強餐飲管理、廢棄物暫存區等重點區域，持續強化環境管理，維護安全的觀賽環境。