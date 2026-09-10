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五股汙水管免開挖一日修繕「螺旋內襯」工法 新北完成80公里管線延壽

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市水利局運用高強度板帶材料以螺旋方式咬合成形，於既有管內形成內襯系統。圖／新北市水利局提供
新北市水利局運用高強度板帶材料以螺旋方式咬合成形，於既有管內形成內襯系統。圖／新北市水利局提供

新北市五股區新城六路一處埋深約6公尺、長33公尺的汙水管線，經例行檢查發現管體腐蝕嚴重、且已有滲漏水情形，恐影響路面結構及用路人安全。新北市水利局立即採用免開挖「區段整建」螺旋內襯工法辦理修繕，透過既有人孔施工，僅用1天即完成管線更新，有效降低交通衝擊並確保汙水系統穩定運作。

水利局長宋德仁表示，該處地下空間密布自來水、電力、電信及瓦斯等各類民生管線，施工條件相當嚴苛。若採傳統開挖換管或重新推進方式進行修繕，除需投入大量人力、機具及施工經費外，工期預估需長達2至3週，施工期間勢必占用道路、影響周邊居民生活，且地下管線交錯更增加施工風險與不確定性。

宋德仁強調，此次採用免開挖「區段整建」螺旋內襯工法，僅需利用既有人孔即可進行施工，並結合CCTV管線檢視及現場狀況判讀，依據管線實際劣化情形精準安排修繕作業，不僅有效提升維護效率與施工可控性，更將原本可能長達數週的工程大幅縮短至1天內完成，避免長時間道路開挖及交通衝擊，同時節省工程經費，展現免開挖修繕技術在都市環境中的高度效益。

水利局表示，新北市目前擁有總長達2693公里的汙水管線及超過7萬9000座人孔設施，系統規模居全國之冠，也代表著龐大的維護管理責任。為因應汙水設施逐步老化挑戰，自10餘年前即導入「區段整建」螺旋內襯工法，以免開挖方式推動污水系統延壽工程，至今已累計完成超過80公里管線更新。

新北市水利局指出，未來將持續推動免開挖修繕技術及智慧化維運管理模式，透過預防性維護與科技化管理雙軌並行，確保地下汙水系統長期穩定運作，提升城市基礎設施維護效率與公共安全，打造永續、潔淨且宜居的城市環境。

新北市水利局採用免開挖「區段整建」螺旋內襯工法辦理修繕，透過既有人孔施工，PVC板帶緊密結合，表面光滑無滲漏，有效提供保護及支撐，僅用1天即完成管線更新。圖／新北市水利局提供
新北市水利局採用免開挖「區段整建」螺旋內襯工法辦理修繕，透過既有人孔施工，PVC板帶緊密結合，表面光滑無滲漏，有效提供保護及支撐，僅用1天即完成管線更新。圖／新北市水利局提供

新北市五股區新城六路汙水管線腐蝕嚴重。圖／新北市水利局提供
新北市五股區新城六路汙水管線腐蝕嚴重。圖／新北市水利局提供

新北市五股區新城六路汙水管線腐蝕裂痕，且已有滲漏水情形。圖／新北市水利局提供
新北市五股區新城六路汙水管線腐蝕裂痕，且已有滲漏水情形。圖／新北市水利局提供

汙水管 汙水 新北

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