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大巨蛋「老鼠亂入」暫停比賽 游淑慧憂心提4點管理漏洞

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中職富邦悍將與味全龍昨在台北大巨蛋交手，比賽進入8局前，場內竟出現一隻老鼠，工作人員及球僮忙拿紙箱圍堵。截圖自影片
中職富邦悍將與味全龍昨在台北大巨蛋交手，比賽進入8局前，場內竟出現一隻老鼠，工作人員及球僮忙拿紙箱圍堵。截圖自影片

中職富邦悍將與味全龍昨在台北大巨蛋交手，比賽進入8局前，場內竟出現一隻老鼠，工作人員及球僮忙拿紙箱圍堵，有觀眾酸「蔣萬安還是沒解決老鼠之亂嘛」。國民黨北市議員游淑慧今也在臉書表示，老鼠成為比賽焦點，或許有人覺得有趣，但從場館管理角度要認真面對。

儘管遠雄也回應，表示園區平時均定期執行病媒防治及鼠害監測，因應本次事件將進一步擴大防治範圍、並全面清查可能路徑及區域，加強餐飲管理、廢棄物暫存區等重點區域，持續強化環境管理，維護安全的觀賽環境。

國民黨北市議員游淑慧。聯合報系資料照
國民黨北市議員游淑慧。聯合報系資料照

不過游淑慧說，老鼠的生存環境，很多時候其實是人為環境所創造出來的。大巨蛋是一個高人流、餐飲又非常密集的場所，食物、廚餘、垃圾量都大，因此場館管理者在環境衛生、垃圾處理以及病媒害蟲防治上，比一般場所有更嚴峻的管理挑戰。

游也點出四點問題表示，她相信大巨蛋經營單位平時都有委託專業病媒防治公司進行清消，但既然老鼠已經跑進比賽場域，就應該進一步檢視：老鼠到底從哪裡進來？餐飲廚餘及垃圾管理有沒有漏洞？排水、管線或場館孔隙是否成為牠們的通道？目前清消及防治的頻率是否足夠？

「老鼠真正令人擔心的地方是， 一隻老鼠可能就代表著一窩老鼠。」游說，當我們看到一隻時，就不能只假設「只有這一隻」。附近是否還有其他老鼠、甚至已經形成棲息繁殖的環境，都應該進一步確認。如果有需要，市府也能請環保局提供更專業的病媒防治建議，協助大巨蛋經營單位把環境管理做得更完整。

游提到，大巨蛋是台北重要的大型公共場館，也是許多國內外球迷、民眾進出的地方。重點不是昨天抓到了一隻老鼠，而是要找出「為什麼牠進得來？ 還是牠們已經在大巨蛋裡了？」抓老鼠是末端處理，把「養得出老鼠的環境」消除，才是真正的管理。

游淑慧 老鼠 大巨蛋

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