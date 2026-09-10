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國道1號岡山交流道北上2公里將開闢第二交流道 預計4年後完工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
嘉新東路跨越橋將先建後拆，維持雙向4車道。圖／高公局提供
嘉新東路跨越橋將先建後拆，維持雙向4車道。圖／高公局提供

國道1號中山高速公路岡山交流道交通壅塞，地方爭取設置第二交流道。歷經多次流標，岡山第二交流道工程終於發包動工，預計下月舉辦動土儀式，雙向6車道也將拓寬為8車道。高公局簡報指出，工程總經費49.1億元，工期需1500天，預計2030年底完工。

岡山交流道上下班時段經常大排長龍，未來還會增加橋頭科學園區、白埔產業園區等車流。為紓解岡山交流道車流量，立委邱志偉在多年前即已爭取設置岡二交流道，歷經駁回、重提，終於在2023年獲得行政院核定建設計畫、2024年核定經費。

現今岡山交流道位於國1南下349K，根據高公局規畫，未來岡山第二交流道位於國1南下347K（岡山收費站）設置第二交流道；南下351K設橋科匝道，相關工程已動工，預計2029年7月完工。

邱志偉昨日會同在地里長會勘，邀請高速公路局說明工程計畫。高公局副局長陳宏仁指出，岡二交流道採鑽石型配置，設置8個匝道，其中北出匝道採交通量大的高架匝道，將直接匯入嘉新東路陸橋，讓北出車流迅速匯入平面道路。

此外，嘉新東路陸橋還須兼具連絡道功能，因此也將進行陸橋拓寬改建工程，預計將分三階段進行，原本雙向4車道將改建為雙向6車道的配置，南來北往的車流將可以在陸橋分流。

邱志偉表示，岡二交流道近期已開工，此工程是他爭取最久的建設，歷經10多年奮鬥終於動工，工程經費也增加很多，工程非常不容易，期待早日完工，帶動地方發展。

高速公路局計畫在岡山交流道北上2公里處建設第二交流道，預定地鄰近舊岡山收費站、岡山地磅站。圖／高公局提供
高速公路局計畫在岡山交流道北上2公里處建設第二交流道，預定地鄰近舊岡山收費站、岡山地磅站。圖／高公局提供

立委邱志偉（右二）會同岡山在地里長會勘岡二交流道工地，聽取高公局簡報。圖／邱志偉服務處提供
立委邱志偉（右二）會同岡山在地里長會勘岡二交流道工地，聽取高公局簡報。圖／邱志偉服務處提供

岡二交流道採鑽石型配置，設置8個匝道，北出匝道採高架匝道，將直接匯入嘉新東路陸橋。圖／高公局提供
岡二交流道採鑽石型配置，設置8個匝道，北出匝道採高架匝道，將直接匯入嘉新東路陸橋。圖／高公局提供

國道 岡山 高速公路

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