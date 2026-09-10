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北市通過防制偷拍自治條例 法務局：預計年底發布施行

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議會。聯合報系資料照
台北市議會。聯合報系資料照

愛爾麗集團爆發偷拍案後，北市議會推動相關修法，9日北市議會大會通過「台北市公共場所防制隱匿式攝影自治條例」。北市議員許淑華表示，這代表北市走在全國最前面，為市民的隱私與安全多加一道防線。法務局說，市府預計年底發布施行的目標，也會提早啟動相關業者輔導相關規定。

許淑華表示，早在醫美針孔事件爆發，就在議會提出台北市偷拍申訴不斷、卻缺乏地方法源可管的問題。這段時間，持續在質詢、在委員會追這件事，就是希望市府不要再頭痛醫頭，而是拿出制度性的解方。

她說，這部條例三讀通過，主要增加強化稽查，稽查不能只做書面審查，增加現地檢測，建立風險分級管理機制，加強不定期實地查核。且一旦查到針孔或偷拍設備，管理人必須立刻通報，不能自己拆掉、洗掉，湮滅證據一樣要罰。

許淑華也說，另外，如果場所本來就沒做反偷拍措施，又真的發生偷拍，管理人不只要負責，罰得更重，後續還有很多配套措施，她會繼續追，讓台北成為讓大家安心的城市。

法務局表示，感謝市議會對於守護市民隱私的重視與支持，展現了府會共同防制偷拍的決心。針對市府預計年底發布施行的目標，相關局處已經提前動起來。

法務局表示，在法規正式上路前，我們會提早啟動相關業者輔導，協助公共場所及醫療院所等場地管理人清楚掌握每月檢測、證據保全等新規定，確保自治條例實施後能無縫接軌，為市民打造安心的空間。

偷拍 北市 愛爾麗

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