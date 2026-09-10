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用路人注意 新北林口三重新店3路段 9月12日起封路施工

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
三重區成功路往新莊方向於9月13。17日夜間辦理道路銑鋪工程，將封閉部分車道，用路人請配合現場交維及人員指揮引導。圖／新北市養工處提供
三重區成功路往新莊方向於9月13。17日夜間辦理道路銑鋪工程，將封閉部分車道，用路人請配合現場交維及人員指揮引導。圖／新北市養工處提供

為提升道路品質，新北市養護工程處將分別於9月12日至13日、13日與17日夜間辦理林口區仁愛路一段及三重區成功路銑鋪工程；新店區祥和路安排9月15日至19日進行路口改善工程。各路段均採分階段施工及交通維持措施，呼籲用路人注意提前改道，並配合現場交維指示通行。

養工處長鄭立輝表示，林口區仁愛路一段為林口市區交通要道，三重區成功路銜接中興橋、重新橋，是重要聯外道路，透過全面銑鋪改善，提供用路人更安全、舒適之行車環境。新店區祥和路亦是安坑地區重要道路，待工程改善完成後，強化整體行車順暢度。

林口區仁愛路一段（竹林路至仁愛路一段272巷）施工封路改道如下：

一、9月12日上午9時至下午5時封閉往泰山方向車道及部分路口，車流引導改道至中正路；往興林路之雙向車流，請改行隆林街及中正路通行。

二、9月13日上午9時至下午5時封閉往林口方向車道及部分路口，車流引導改道至新生街、中正路通行；往興林路之雙向車流，請改行隆林街及中正路通行。

三重區成功路（中興橋至重新橋）施工封路改道如下：

一、9月13日晚間10時至14日清晨6時，封閉環河南路至中興橋頭及中興橋頭至重新橋頭外側車道。重新橋往新莊方向，請改行成功路104巷、成功一街、水漾路、捷運路及重新路；往集成路方向經上述路線後，右轉集美街通行；環河南路往重新橋、新莊及集成路方向，請改行環河南路254巷。

二、9月17日晚間10時至18日清晨6時，封閉中興橋頭至環河南路及中興橋頭至重新橋頭內側車道。重新橋往新莊方向，請行駛外側車道進入重新橋；成功路往環河南路方向，請改駛成功路104巷、成功二街及成功路50巷。

新店區祥和路（安民街133巷口）施工封路改道如下：

一、9月15日晚間10時至16日清晨6時，封閉北向3車道，北向車流採車道調撥方式，利用南向車道通行；安民街133巷往祥和路北向車流，請改至安民街通行。

二、9月16日晚間10時至17日清晨6時，封閉南向3車道，南向車流採車道調撥方式，利用北向車道通行；安民街133巷往南向車流，請改至安興路通行。

三、9月17日至19日則依前述方式分階段施工，車輛請依現場調撥車道及交通指示通行，無須進行大範圍改道；施工範圍內公車路線不受影響。

養工處呼籲，施工期間請用路人遵循現場交通維持設施及交維人員指示減速慢行，或提前改道；如遇雨天，工程將順延，造成不便敬請見諒。

新北市林口區仁愛路1段於9月12日至13日夜間辦理道路銑鋪工程，新北市養工處呼籲行經車輛提前改道並注意安全。圖／新北市養工處提供
新北市林口區仁愛路1段於9月12日至13日夜間辦理道路銑鋪工程，新北市養工處呼籲行經車輛提前改道並注意安全。圖／新北市養工處提供

新店區祥和路口交通改善工程在9月15日至19日進行夜間施工，封閉祥和路與安民街133巷口雙向路段，新北市養工處呼籲用路人多加留意。圖／新北市養工處提供
新店區祥和路口交通改善工程在9月15日至19日進行夜間施工，封閉祥和路與安民街133巷口雙向路段，新北市養工處呼籲用路人多加留意。圖／新北市養工處提供

林口 三重 施工

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