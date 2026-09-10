敬老卡小黃上限提高 新北允藉二代卡評估

新北市敬老卡今年七月一日起提高至六百點，明年還可到超商等地購物。議員指現行敬老卡搭計程車每趟折抵上限八十五元，根本不足以吸引長者搭計程車出門，建議市府檢討。市長侯友宜說，會請社會局評估，也可藉二代敬老卡系統改版時，一併研究調整。

市議員彭一書昨質詢，新北市六十五歲以上長者約八十三萬人，敬老卡點數一路從一百廿點、四百八十點提高至六百點，但政策重點還要檢討長者實際使用情形。

彭一書說，偏鄉長者不是不想用，而是沒地方可用，免費巴士班次、時間未必能配合需求，搭不上一切都是空談；若要自行搭計程車前往市區採買，車資可能動輒數百元，敬老卡每趟只能抵八十五元，「大頭」都由長者負擔，等於「看得到、用不到」，效果非常有限，建議放寬上限。

民眾說，偏鄉免費巴士班次不算多，往返也未必能真正配合長者需求，敬老卡點數目的就是要給長者用的，如果能夠開放購物，為什麼不能開放搭計程車的折抵上限？

侯友宜表示，對於議員建議，這八十五元是不是就是「天花板」，會請社會局研究。他說，市府正推動敬老卡二代系統，相關功能都有推動步驟，包含今年、明年及明年年中二代卡片更換後的功能開放，會請社會局評估是否能配合二代系統改版時一併調整，讓敬老卡更符合不同地區長者實際需求。