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北市交通事故路口排行洗牌 公館圓環退居第10

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北報導
北市十大事故路口第一名，前三年都是基隆羅斯福路口，今年一至七月變成和平東基隆路口，基隆羅斯福路口退為第十名。交通局分析，是因拆公館圓環後，基隆羅斯福路口事故大幅下降。聯合報系資料照
北市十大事故路口第一名，前三年都是基隆羅斯福路口，今年一至七月變成和平東基隆路口，基隆羅斯福路口退為第十名。交通局分析，是因拆公館圓環後，基隆羅斯福路口事故大幅下降。聯合報系資料照

北市十大事故路口第一名，前三年都是基隆羅斯福路口，但今年上半年換成和平東基隆路口，基隆羅斯福路口退居第十。交通局分析，是因拆公館圓環，基隆羅斯福路口事故大幅下降。

近年十大易肇事路段則由中正路、民權東路六段輪流居一、二名。

議員李明賢調閱十大肇事路段、車禍路口排名，發現十大車禍路口二○二三至去年第一名都是基隆羅斯福路口，二○二三年有二六九件、二○二四年二七六件、去年二一四件；去年九月公館圓環拆除後，今年一至七月的基隆羅斯福路口事故降低為六十八件、退居第十。

市長蔣萬安表示，「安全為最優先考量」，會盡可能維持周邊原本道路的服務水準。至於拆公館圓環後，過去七年的交通車禍熱點有大幅下降，市府會持續努力。

至於台北市近年的十大易肇事路段，近四年都是中正路、民權東路六段輪流第一、二位，其次為忠孝東路四段、基隆路二段、民權西路等，李明賢建議市府可透過工程改善道路條件，避免車輛碰撞或車流交織。

交通局長謝銘鴻坦言，中正、民權東路六段這兩路段長度非常長，已經搜集過去發生事故的碰撞型態、以及事故發生熱點，會持續邀集專家學者檢討整治道路條件。

交通安全科長鄭麗淑表示，交通部道安總動員平台也會依肇事嚴重程度等數據篩選，定期挑出北市前十大路口檢討，交通局會依此邀相關單位，到現場會勘肇事原因、樣態等，再針對路口狀況，整體評估調整。至於中正路，由於捷運正在施工，會先回歸交通維持計畫。

蔣萬安也允諾，除基隆羅斯福路口，也會檢視其他易肇事路段，如可以透過工程改善就會評估進行；另也會針對標誌標線等各項措施，進行道路條件精進，以降低事故發生。

公館圓環 北市 基隆

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