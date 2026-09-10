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多條捷運施工 北市交通更塞了

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市內科尖峰時段塞車議題屢屢引發關注，現在東環段動工，地方也憂心加劇塞車狀況。聯合報系資料照
北市內科尖峰時段塞車議題屢屢引發關注，現在東環段動工，地方也憂心加劇塞車狀況。聯合報系資料照

北市卅四條幹道平均行車速率逐年降，今年春季上班尖峰平均速率二十一點六公里；下班尖峰十八點四公里，均較八年前下降三成多，議員質疑北市變塞，一趟十公里通勤要多花十分鐘。市府分析，除捷運動工，還因推「停讓行人」政策。

北市交工處長張建華表示，北市卅四條幹道二○一九至二○二二年速率下降，主要受疫情影響，路上自小客車數增加；二○二三至去年速率下降兩原因，為捷運陸續動工，還有推動「停讓行人」等政策，因車流在路口須停等，導致速率下降，不過近期觀察趨勢有減緩，會持續加強路口秒數調整等策略紓解。

根據議員李明賢調閱行車速率發現，台北市幹道的平均服務水準，二○一九年是三十二點七公里，今年上班通勤變成二十一點六公里，車速掉約十一公里；下班尖峰二○一九年為三十點四公里，今年降至十八點四公里，多十二公里。李說，他一度懷疑是否車輛數變多，但北市近年汽機車總數，都維持一百七十多萬輛左右。

張建華表示，隨著多條捷運動工，交通黑暗期恐是必然，交工處會極力改善，但影響交通的可變因素多，會運用更多科技來協助。

台北市長蔣萬安前天議會總質詢答詢表示，會努力維持道路服務水準速率，但因捷運六線齊發，確實是施工高峰期，對幹道交通必然有影響，會盡力道路優化，「安全與速度取捨，一定先確保安全。」

捷運 北市 施工

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