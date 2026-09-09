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台北祭孔典禮暖壽開跑 個人觀禮證明天開放索取

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
9月10日起可索取釋奠典禮參禮證。圖／北市民政局提供
9月10日起可索取釋奠典禮參禮證。圖／北市民政局提供

台北孔廟2576周年釋奠典禮暖壽活動開跑，北市民政局指出，習儀典禮與釋奠典禮參禮證，其中個人索取於上午9時至下午5時，中午不休息，親至孔廟明倫堂一樓小教室登記索取，9月27日習儀典禮150張、9月28日釋奠典禮150張，每人限各索取2張，發完為止。

民政局指出，釋奠典禮9月28日在台北孔廟登場，孔廟預計提前在9月12日舉辦「樂遊孔廟．文化市集」活動，透過趣味闖關與體驗，讓儒學六藝走出典雅殿堂、融入日常生活，當天完成指定集章數即可兌換乖乖餅乾1份，完成全部集章的學童更可獲得「小小狀元證書」1份。

今年台北孔廟9月28日釋奠典禮，準備兼具實用與文化意象的雙肩後背包「儒風行旅包」贈予參禮民眾。以象徵活力與青春的佾生黃為主色，搭配簡約可愛的小孔子插圖，寓意「讀萬卷書、行萬里路」，鼓勵大家帶著儒風精神走遍天下、增廣見聞；還有李亭香台式糕餅製作的「好事花生智慧糕」，歡迎民眾將限定好禮帶回家。

習儀與釋奠典禮參禮證，團體索取在在9月11日（星期五）團體須5人以上（學校、機關、法人團體），以來函、傳真及電子信箱申請為原則，請檢附參加者姓名、電話。9月27日習儀典禮與9月28日釋奠典禮各提供100張團體參禮證，發完為止。

另外，現場索取「9月27日習儀典禮」上午7時20分、「9月28日釋奠典禮」上午5時20分，台北孔廟將在黌門口發送當天參禮證各100張，現場排隊，發完為止。

釋奠典禮觀禮紀念品「儒風行旅包」圖／北市民政局提供
釋奠典禮觀禮紀念品「儒風行旅包」圖／北市民政局提供

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