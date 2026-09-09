書法班學基本功 汐止區白雲里民揮毫練字修身養性

汐止區白雲里的書法班越來越多人參加，從去年就規劃要開書法班，今年報名踴躍，每位學員跟著老師寫書法，勤練基本功，學員們揮毫練字，字寫的越來越好，透過寫書法也讓自己修身養性。

汐止區白雲里從去年就想開辦的書法班，今年一開放報名，想不到里民挺踴躍，每個星期一堂在白雲市民活動中心上課，老師會先說明當天的功課，每個字都寫過一次，並且加強重點說明，帶著學員們學習。

白雲里長陳俊地表示，活動中心有9個社團陸陸續續在開班，書法班算是比較晚，因為一開始報名沒有很踴躍，去年有招生過一次，沒有招生成，今年就想說再試試看，沒想到很多人有意願來參加，大家越學越有興趣。

不少長輩很小的時候寫過書法，但已經好久沒拿毛筆，不過在知道里辦公處有開書法班，就報名學習，上課時間大家都很認真一筆一筆慢慢寫，學員說可以練字也能修身養性。

每位學員跟著老師寫書法，勤練基本功，課堂上揮毫練字，有長者更是站著寫，說是這樣更好發揮，透過上課學習，長輩們發現自己的字寫的越來越好，感覺字真的有進步，很有成就感也寫出了興趣。