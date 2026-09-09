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觀天下贊助共餐看影片 汐止區湖光里長輩樂相聚

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
觀天下有線電視捐贈加菜金，也帶著長者看影片。圖／觀天下有線電視提供
觀天下有線電視捐贈加菜金，也帶著長者看影片。圖／觀天下有線電視提供

為了鼓勵長輩們多走出家門學習新事物、結交新朋友，汐止區的湖光里每個禮拜辦2次共餐，而為了回饋地方，觀天下有線電視公司特地捐贈加菜金，並且帶著大家看影片，陪伴長輩度過午餐時光。

汐止區湖光里每個月兩次的老人共餐，時間一到，長輩們早早報到，除了動健康，這一天觀天下有線電視公司特別選了一支有關退休長者精彩人生故事和大家分享，影片是說一群爺爺奶奶擔任銀髮族說書人，透過繪本說故事推廣閱讀及分享智慧，表現退而不休及經驗傳承。

湖光里長杜金泉表示，首先要謝謝觀天下有線電視捐贈老人共餐的加菜金，謝謝他們長期對社后這裡貢獻良多，早上11點的時候也帶著長者看影片，在共餐時間也有播放影片，感謝觀天下的支持，讓共餐長長久久，也讓長輩吃的高興。

民眾說，很喜歡到活動中心共餐，因為年紀慢慢大了，在共餐的時候可以結交很多的朋友，大家聊聊天，聊些有趣的或是把心裡的苦講出來，大家一起玩樂，才不會在家裡那麼無聊。這次共餐還播放影片，全程在看，內容很豐富、精彩，對老人家有很大的幫助。

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