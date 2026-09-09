快訊

美中俄將舉行三方會談？普亭與川普通話 克宮曝雙方討論內容

出門帶傘！東北季風影響全台濕涼 這地降雨最明顯

聽新聞
0:00 / 0:00

就服處徵才淡水區登場 釋出770職缺6成在地就業

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
活動宗旨在於讓鄉親能就近找到理想工作，同時協助在地廠商尋得合適人才。圖／紅樹林有線電視提供
活動宗旨在於讓鄉親能就近找到理想工作，同時協助在地廠商尋得合適人才。圖／紅樹林有線電視提供

為協助在地民眾順利求職與轉職，並解決企業缺工問題，2026年新北市現場徵才活動於今(9)日上午，在淡水水碓市民活動中心盛大舉辦。這次活動共邀請11家優質企業共襄盛舉，合計提供超過700個就業職缺，職缺涵蓋多元產業，其中高達6成屬於淡水區的在地職缺。

新北市三重就業服務站長湯弘達表示，受惠於今年五月份淡江大橋通車帶來的交通便利與觀光效益，淡水地區的餐飲業與旅館業生意明顯熱絡，進而帶動了在地企業強烈的求才需求。現場邀請到將捷金鬱金香酒店、築間餐飲等指標性餐飲旅宿業者等知名企業加入徵才行列。此外，隨著民生消費需求增加，連鎖零售業如萊爾富、全聯、統一超商也積極參與，招募門市服務與營運人才。

除了餐飲與零售服務業，科技製造業及運輸業也是本次招募的重點。同時，針對目前大客車駕駛嚴重短缺的產業現況，指南汽車客運等業者也在現場開出80多個相關職缺，期盼能順利補足客運交通的人力缺口。同場參與徵才的企業還包含台灣客服，提供求職者更多元的職業選擇。

湯弘達表示，舉辦此次活動的最大宗旨在於讓鄉親能就近找到理想工作，同時協助在地廠商尋得合適人才，創造勞資雙贏的局面。若民眾錯過這次的實體徵才活動，也不用擔心，所有相關的職缺資訊皆已登錄於「台灣就業通」網站供大眾隨時上網查詢，或是前往淡水就業服務站洽詢。

淡水 徵才 職缺

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

青年失業率11.71%市場卻喊缺工 人力銀行曝關鍵原因

ManpowerGroup全球就業調查：AI落地與技術轉型推升Q4聘僱動能

半導體人才缺口大 徵才AI占比續增、外派美加新高、非理科生機會增

淡水區大庄福德廟普渡送愛心 捐白米物資助弱勢

相關新聞

成淵高中國中部疑食品中毒 北市急突擊檢查7校熱食部結果出爐

成淵高中國中部疑似食品中毒事件，北市衛生局與教育局持續調查，不只派員入校行政訪談，進一步還原食材進貨、烹調、分裝及配送完整時間軸，也無預警專案突擊檢查校內熱食部及委外餐盒清洗廠商；同時擴大完成全市7所國立及市立完全中學國中部熱食部聯合查察，全力釐清事件原因。

北市普發現金2萬有望？ 二讀過關....財政局已說過「沒條件」

賴清德總統宣布全民普發1萬元後，台北市長蔣萬安酸賴「買個菜就沒了」應該發2萬元，北市綠營議員上個月提案台北市政府普發現金2萬元，今下午在議會二讀通過，送台北市政府研議；不過，北市財政局已表示沒有普發2萬的條件。

貢寮區環保公園添新景 落羽松步道成新亮點

貢寮環保公園坐落於貢寮雙溪河畔，擁有遼闊綠地與自然生態景致，近年吸引不少民眾前往散步、踏青。為提升公園環境與景觀品質，貢寮區公所向新北市農業局景觀處爭取經費，進行環境綠美化工程，透過土地整理、花卉種植及步道鋪設，打造舒適宜人的休憩空間。

洪碧穗布藝工藝創作展 施家古厝裡看見淡水的美

為了讓民眾深刻感受淡水的自然與人文魅力，「淡水生態與味覺探索——洪碧穗布藝工藝創作展」，於新北市淡水崎仔頂的施家古厝溫馨開展，這次展覽特別邀請擁有三十年布藝工藝經驗的藝術家洪碧穗，以布為媒材、以針為筆，將淡水的風景、故事與味道，轉化為一件件充滿溫度的藝術作品。

就服處徵才淡水區登場 釋出770職缺6成在地就業

為協助在地民眾順利求職與轉職，並解決企業缺工問題，2026年新北市現場徵才活動於今(9)日上午，在淡水水碓市民活動中心盛大舉辦。這次活動共邀請11家優質企業共襄盛舉，合計提供超過700個就業職缺，職缺涵蓋多元產業，其中高達6成屬於淡水區的在地職缺。

觀天下贊助共餐看影片 汐止區湖光里長輩樂相聚

為了鼓勵長輩們多走出家門學習新事物、結交新朋友，汐止區的湖光里每個禮拜辦2次共餐，而為了回饋地方，觀天下有線電視公司特地捐贈加菜金，並且帶著大家看影片，陪伴長輩度過午餐時光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。