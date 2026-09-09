就服處徵才淡水區登場 釋出770職缺6成在地就業

為協助在地民眾順利求職與轉職，並解決企業缺工問題，2026年新北市現場徵才活動於今(9)日上午，在淡水水碓市民活動中心盛大舉辦。這次活動共邀請11家優質企業共襄盛舉，合計提供超過700個就業職缺，職缺涵蓋多元產業，其中高達6成屬於淡水區的在地職缺。

新北市三重就業服務站長湯弘達表示，受惠於今年五月份淡江大橋通車帶來的交通便利與觀光效益，淡水地區的餐飲業與旅館業生意明顯熱絡，進而帶動了在地企業強烈的求才需求。現場邀請到將捷金鬱金香酒店、築間餐飲等指標性餐飲旅宿業者等知名企業加入徵才行列。此外，隨著民生消費需求增加，連鎖零售業如萊爾富、全聯、統一超商也積極參與，招募門市服務與營運人才。

除了餐飲與零售服務業，科技製造業及運輸業也是本次招募的重點。同時，針對目前大客車駕駛嚴重短缺的產業現況，指南汽車客運等業者也在現場開出80多個相關職缺，期盼能順利補足客運交通的人力缺口。同場參與徵才的企業還包含台灣客服，提供求職者更多元的職業選擇。

湯弘達表示，舉辦此次活動的最大宗旨在於讓鄉親能就近找到理想工作，同時協助在地廠商尋得合適人才，創造勞資雙贏的局面。若民眾錯過這次的實體徵才活動，也不用擔心，所有相關的職缺資訊皆已登錄於「台灣就業通」網站供大眾隨時上網查詢，或是前往淡水就業服務站洽詢。