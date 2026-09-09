洪碧穗布藝工藝創作展 施家古厝裡看見淡水的美

為了讓民眾深刻感受淡水的自然與人文魅力，「淡水生態與味覺探索——洪碧穗布藝工藝創作展」，於新北市淡水崎仔頂的施家古厝溫馨開展，這次展覽特別邀請擁有三十年布藝工藝經驗的藝術家洪碧穗，以布為媒材、以針為筆，將淡水的風景、故事與味道，轉化為一件件充滿溫度的藝術作品。

展覽內容豐富多元，創作靈感從淡水的紅樹林濕地生態出發，生動呈現了潮間帶的招潮蟹、白鷺鷥與木蓮花等自然景致。除了視覺上的生態探索，展覽更巧妙融合了淡水獨特的「味覺」記憶，將在地熟知的阿給、鐵蛋、魚丸湯等美食，透過手縫、拼接、貼布與立體塑型等精細技巧一一重現。而在開幕現場，市議員鄭宇恩更到場出席，也表示，這樣的活動非常具有意義，因為這不僅是讓觀光客走進古蹟，更是將淡水人的真實生活樣貌在歷史建築中完美呈現。

特別的是，這些布藝美食不僅是觀賞用的工藝品，更被巧妙設計成兼具趣味與實用性的生活小物。例如，不再硬梆梆而是內建捷運卡的「逼逼扣」鐵蛋，以及能將淡水名產帶著走的魚丸餛飩湯鑰匙包，讓味覺記憶得以透過觸覺與視覺在日常中延續。此外，展場中也展出了以在地信仰文化為靈感製作的平安符（蛤蠣包），以及象徵近年培育女力成果的立體木蓮花與各式壁飾等手作工藝，讓古蹟空間中瀰漫著濃厚的在地生活氣息與香氛記憶。

在建築與人文地景方面，展覽特別呈現了四幅精美的裱框布藝作品，分別為「淡水第一漁港」、「真理教堂」、「淡水將捷金鬱金香酒店」及「雲門舞集」。這四幅作品宛如四扇觀看淡水的窗口，完美串起了從早期漁港生活、歷史建築，到今日文化藝術與城市地景的不同樣貌，展現了城市變遷的軌跡。

主辦單位表示，此次在施家古厝舉辦活動的深遠意義，不僅在於吸引觀光客走進古蹟，更希望讓淡水人真實的生活樣貌能與歷史建築相互輝映。透過這樣的空間結合，參觀者不僅能欣賞精湛的布藝技巧，更能藉由視覺與手作體驗，重新認識並記憶淡水的專屬味道。期盼未來能有更多類似的展覽與手作課程在各個古蹟中舉辦，持續加深在地生活與文化資產的深刻連結。