北市長照需求人口增加 北市擬放寬工業區日間照顧跟家庭托顧服務

因應高齡化社會，北市長照需求人口增加，議員提案修正台北市土地使用分區管制自治條例（土管條例），放寬工業區設置社區式長照機構及身心障礙福利機構，不限僅廠商「附屬」。上午議會法規會審議後，初審通過有條件開放，但不宜提供全時的照顧或夜間住宿服務。

現行「台北市土地使用分區管制自治條例」第35條、第36條，明定第二種工業區、第三種工業區僅得「附設」老人福利機構、身心障礙福利機構及長期照顧服務機構；議員楊植提案，認為且依「台北市土地使用分區附條件允許使用標準」規定，訂有限廠商附屬設施及設置樓層限制等規定，缺乏設置彈性及不符目前實務設置需求。

據提案內容，建請市府修正放寬社區式長照機構及身心障礙福利機構不限廠商「附屬」設置，應刪除「附設」，另建議營業樓地板面積，應至少1000平方公尺。

北市府表示，根據現況，北市沒有廠商附設老人福利機構、身障機構跟長照機構，有重新檢討該規定的必要。但考量工業區設置的主要目的，產業用途非供居住使用，工業區周邊也沒有相關的生活服務跟公共設施，且工業區內有金屬製造、和機械設備製造業、印刷等機具的運作，影響居住安寧，市府評估後，不宜提供全時的照顧或夜間住宿服務。

另外，居家式長照機構，也評估是不設置，理由是空間的機能主要是供行政辦公使用，北市居家式的長照機構有183家，現階段評估也不在工業區放寬，老人福利機構，也評估不放寬。另像臨時的住宿、團體家屋跟小規模多機能的整合性服務，也不放寬。

市府表示，至於社區式長照服務機構，這次決定放寬的是日間照顧跟家庭托顧的服務，屬於社區式照顧服務，沒有夜間住宿跟長期居住的性質，同意放寬。身心障礙的福利機構，一樣我們就是讓日間式的服務機構可以來做設置。

經討論後，市府土管自治條例第35條、第36條建議修正條文通過，工業區不允許做社會福利設施，但是不包括社區式長照服務機構（提供日間照顧、家庭托顧服務）及身心障礙福利機構（僅限日間式的服務機構），北市議會法規委員會初審通過後，將送大會討論。