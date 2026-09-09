快訊

傳子瑜年底約滿將單飛 親友對演藝發展有分歧？媽媽親發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

北市長照需求人口增加 北市擬放寬工業區日間照顧跟家庭托顧服務

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會法規會討論議員提案。記者楊正海／攝影。聯合報系資料照
北市議會法規會討論議員提案。記者楊正海／攝影。聯合報系資料照

因應高齡化社會，北市長照需求人口增加，議員提案修正台北市土地使用分區管制自治條例（土管條例），放寬工業區設置社區式長照機構及身心障礙福利機構，不限僅廠商「附屬」。上午議會法規會審議後，初審通過有條件開放，但不宜提供全時的照顧或夜間住宿服務。　

現行「台北市土地使用分區管制自治條例」第35條、第36條，明定第二種工業區、第三種工業區僅得「附設」老人福利機構、身心障礙福利機構及長期照顧服務機構；議員楊植提案，認為且依「台北市土地使用分區附條件允許使用標準」規定，訂有限廠商附屬設施及設置樓層限制等規定，缺乏設置彈性及不符目前實務設置需求。

據提案內容，建請市府修正放寬社區式長照機構及身心障礙福利機構不限廠商「附屬」設置，應刪除「附設」，另建議營業樓地板面積，應至少1000平方公尺。

北市府表示，根據現況，北市沒有廠商附設老人福利機構、身障機構跟長照機構，有重新檢討該規定的必要。但考量工業區設置的主要目的，產業用途非供居住使用，工業區周邊也沒有相關的生活服務跟公共設施，且工業區內有金屬製造、和機械設備製造業、印刷等機具的運作，影響居住安寧，市府評估後，不宜提供全時的照顧或夜間住宿服務。

另外，居家式長照機構，也評估是不設置，理由是空間的機能主要是供行政辦公使用，北市居家式的長照機構有183家，現階段評估也不在工業區放寬，老人福利機構，也評估不放寬。另像臨時的住宿、團體家屋跟小規模多機能的整合性服務，也不放寬。

市府表示，至於社區式長照服務機構，這次決定放寬的是日間照顧跟家庭托顧的服務，屬於社區式照顧服務，沒有夜間住宿跟長期居住的性質，同意放寬。身心障礙的福利機構，一樣我們就是讓日間式的服務機構可以來做設置。

經討論後，市府土管自治條例第35條、第36條建議修正條文通過，工業區不允許做社會福利設施，但是不包括社區式長照服務機構（提供日間照顧、家庭托顧服務）及身心障礙福利機構（僅限日間式的服務機構），北市議會法規委員會初審通過後，將送大會討論。

北市 長照

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市普發現金2萬有望？ 二讀過關....財政局已說過「沒條件」

八德可望再增可負擔住宅 張善政喊話中央加速審議自治條例

2人扛百人餐食、證照沒加給 新北允諾2個月內檢討公幼廚工待遇制度

和養生村不同！長照3.0將推「共生宅」失能長輩優先入住 結合健保在地安老

相關新聞

成淵高中國中部疑食品中毒 北市急突擊檢查7校熱食部結果出爐

成淵高中國中部疑似食品中毒事件，北市衛生局與教育局持續調查，不只派員入校行政訪談，進一步還原食材進貨、烹調、分裝及配送完整時間軸，也無預警專案突擊檢查校內熱食部及委外餐盒清洗廠商；同時擴大完成全市7所國立及市立完全中學國中部熱食部聯合查察，全力釐清事件原因。

北市普發現金2萬有望？ 二讀過關....財政局已說過「沒條件」

賴清德總統宣布全民普發1萬元後，台北市長蔣萬安酸賴「買個菜就沒了」應該發2萬元，北市綠營議員上個月提案台北市政府普發現金2萬元，今下午在議會二讀通過，送台北市政府研議；不過，北市財政局已表示沒有普發2萬的條件。

就服處徵才淡水區登場 釋出770職缺6成在地就業

為協助在地民眾順利求職與轉職，並解決企業缺工問題，2026年新北市現場徵才活動於今(9)日上午，在淡水水碓市民活動中心盛大舉辦。這次活動共邀請11家優質企業共襄盛舉，合計提供超過700個就業職缺，職缺涵蓋多元產業，其中高達6成屬於淡水區的在地職缺。

觀天下贊助共餐看影片 汐止區湖光里長輩樂相聚

為了鼓勵長輩們多走出家門學習新事物、結交新朋友，汐止區的湖光里每個禮拜辦2次共餐，而為了回饋地方，觀天下有線電視公司特地捐贈加菜金，並且帶著大家看影片，陪伴長輩度過午餐時光。

書法班學基本功 汐止區白雲里民揮毫練字修身養性

汐止區白雲里的書法班越來越多人參加，從去年就規劃要開書法班，今年報名踴躍，每位學員跟著老師寫書法，勤練基本功，學員們揮毫練字，字寫的越來越好，透過寫書法也讓自己修身養性。

台北祭孔典禮暖壽開跑 個人觀禮證明天開放索取

台北孔廟2576周年釋奠典禮暖壽活動開跑，北市民政局指出，習儀典禮與釋奠典禮參禮證，其中個人索取於上午9時至下午5時，中午不休息，親至孔廟明倫堂一樓小教室登記索取，9月27日習儀典禮150張、9月28日釋奠典禮150張，每人限各索取2張，發完為止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。