貢寮區環保公園添新景 落羽松步道成新亮點

貢寮環保公園坐落於貢寮雙溪河畔，擁有遼闊綠地與自然生態景致，近年吸引不少民眾前往散步、踏青。為提升公園環境與景觀品質，貢寮區公所向新北市農業局景觀處爭取經費，進行環境綠美化工程，透過土地整理、花卉種植及步道鋪設，打造舒適宜人的休憩空間。

此次工程種植天使花5,390株，並鋪設420片石板，設置特色「落羽松圖騰小步道」，利用花卉、綠地與步道搭配，營造繽紛的散步花園，讓原本的公園綠地增添更多景觀層次與特色，也提供民眾休閒、散步的新去處。

貢寮區長柯建輝表示，感謝市府農業局景觀處支持，讓貢寮環保公園有機會進一步改善環境。秋冬季節來臨時，園區落羽松將逐漸由綠轉紅，搭配繽紛花卉，呈現不同季節的景觀風貌，歡迎民眾到貢寮感受自然與花園之美。

貢寮區公所表示，未來將持續推動公共環境改善，結合在地自然生態與觀光特色，打造兼具休憩、景觀及生態價值的優質空間，讓環保公園成為居民與遊客親近自然、放鬆休憩的好去處。