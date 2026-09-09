新北捷運站務員還要兼店員 議員張維倩：本業安全先顧好

新北捷運公司近年由虧轉盈。民進黨新北市議員張維倩在議會總質詢指出，新北捷運公司發展多元事業，從太陽能、場域租賃、廣告，到魚菜共生、智慧販賣機、便利商店等，副業可以做，但不能忘了本業，尤其捷運最重要的就是行車安全與旅客服務，不能為了增加收入而影響第一線人力配置，站務人力還要兼超商店員，根本是壓榨員工。

張維倩表示，新北捷運曾在2021年規畫在滯洪池推魚菜共生，養殖尋龍魚、鱸魚及種植蔬菜，還說要結合小農產品，推出營養便當，提供月子中心、餐廳、公司及民眾購買，計畫推動至今已5、6年，市府卻無法說明目前魚菜共生的魚還剩多少、蔬菜是否持續種植，以及營養便當究竟賣多少。

她也說，新北捷運公司與全家便利商店合作的十四張站聯名概念店，有民眾反映看到穿著新北捷運制服的人員在便利商店協助結帳，甚至服務台還貼出「因人手不足，有事情洽全家便利商店服務台」等告示。

張維倩說，捷運站務人員首要任務應是確保安全、維持站務及旅客服務，即使多角化經營能增加收入，也不能讓站務人力兩頭跑，本業沒顧好。

張維倩認為，侯市長任期只剩106天，應把市府螺絲鎖緊，不該在這106天毀了這一世的英名，要求市府務必以捷運安全及旅客服務為最優先。

侯友宜則表示，捷運公司多元經營的出發點，是希望提高資產營運效益，閒置空間能充分利用，有想法、有做法總是好的，他強調，捷運營運最重要的仍是安全穩定，人力調配也必須以安全為前提，不能因為多元經營而影響捷運正常營運。

捷運局長李政安則說，便利商店是由捷運公司負責開發經營的部門推動，目的包括多角化經營及讓員工有不同技能訓練，且該便利商店營收及獲利表現不錯；會再了解捷運公司營運情形。

魚菜共生計畫，侯友宜則表示「據了解好像是沒有了」，會要求相關單位整理資料，將相關計畫成效資訊提供給議員。