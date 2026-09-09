成淵高中國中部疑食品中毒 北市急突擊檢查7校熱食部結果出爐

成淵高中國中部疑似食品中毒事件，北市衛生局與教育局持續調查，不只派員入校行政訪談，進一步還原食材進貨、烹調、分裝及配送完整時間軸，也無預警專案突擊檢查校內熱食部及委外餐盒清洗廠商；同時擴大完成全市7所國立及市立完全中學國中部熱食部聯合查察，全力釐清事件原因。

教育局表示，今日派員到成淵高中實地行政訪談及調查。經初步查核，當日午餐使用肉品及相關食材均符合CAS等標章溯源規範，上游供應商名冊及進貨來源資料均已全數掌握並建檔備查；今日並協同衛生局，無預警專案突擊檢查校內熱食部及委外餐盒清洗廠商，全面檢視餐盒洗滌流程及清潔衛生狀況，相關抽檢樣本均已依規定送驗。

教育局說，同步訪談現場作業廚工、當日食用午餐之教職員及各班學生，針對餐點熟度、氣味、口感及食用後身體反應等細節詳加記錄並交叉比對，以完整還原當日供餐及用餐情形。目前學生均已正常到校，教育局將持續密切追蹤學生健康狀況。

教育局強調，目前持續依各項訪談、查察及檢驗結果交叉釐清事件原因，後續將依檢驗結果持續追蹤辦理；對於校園食品安全將採取最高標準把關，確保學生用餐衛生與安全。

針對個案學校調查外，教育局今日會同衛生局完成北市7所國立及市立完全中學國中部設有熱食部學校的食品安全聯合查察，查核範圍涵蓋食材來源與驗收、冷藏冷凍溫度、製備及供餐流程、成品保溫、餐食留樣、人員衛生、環境清潔消毒及相關紀錄保存等。

衛生局表示，無預警稽查7所完全中學國中部熱食部，其中連大莊企業有限公司供應市立大同高中國中部，查有未能提供食材驗收紀錄表、冰箱底部不潔、食材未離地、冰箱食材未覆蓋等4項衛生缺失，已責令9月12日前改善完竣，屆期複查如仍不符合規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

衛生局說，其餘各校，包含市立成淵高中國中部、市立北市大附中國中部、市立中崙高中國中部、市立萬芳高中國中部、國立師大附中國中部及國立台灣戲曲學院國中部等6校尚符規定。

北市府今聯合稽查全市公校國中部熱食部。圖／北市衛生局提供

北市府今聯合稽查全市公校國中部熱食部。圖／北市衛生局提供

北市府今聯合稽查全市公校國中部熱食部。圖／北市衛生局提供

北市府今聯合稽查全市公校國中部熱食部。圖／北市衛生局提供