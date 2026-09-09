北市普發現金2萬有望？ 二讀過關....財政局已說過「沒條件」

賴清德總統宣布全民普發1萬元後，台北市長蔣萬安酸賴「買個菜就沒了」應該發2萬元，北市綠營議員上個月提案台北市政府普發現金2萬元，今下午在議會二讀通過，送台北市政府研議；不過，北市財政局已表示沒有普發2萬的條件。

民進黨團在提案中指出，因應中央推動全民共享經濟成果政策，並具體響應蔣萬安市長「普發1萬元不夠，應發兩萬元」之主張，建請台北市政府本於「還稅於民」及照顧市民生活之原則，妥善運用本市累計歲計賸餘，加碼普發現金每位市民2萬元，以落實市長之公開主張並強化市民生活與消費韌性。

北市議會8月一讀會通過民進黨台北市議員洪健益提案北市普發現金2萬元，送議會財建委員會審查，9月3日初審時，藍營議員認為，不希望北市寅吃卯糧，但尊重議員提案，最後審議通過，決議送市府研議。

下午該案在大會二讀也通過，最終送市府研議辦理。北市財政局今表示，尊重市議會決議，將在收到市議會正式公文後研議並回復。

但藍營指出，台北市財政局先前已經表示，尊重議會決議，強調中央與地方稅收結構及「老本」（歲計賸餘）概念不同，北市現有財源皆須支應捷運及各項基礎建設，若普發2萬元將導致須舉債支應，沒有條件普發現金2萬。

另外，針對綠營指台北市地方稅「實質累積超徵35.04億元」，財政局也已經表示，根據預決算數據，本市地方稅112年度「短徵」1.05億元，而113年度超徵34.5億元，已全數用於美國關稅各項產業支援措施。114年度超徵僅0.64億元、超徵比率0.08%，若依照議員的邏輯，以全市243萬人口換算，「平均每位市民僅能分得26元」。