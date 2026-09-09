防制隱匿式攝影自治條例、建議普發2萬 北市議會通過

台北市議會大會今天通過公共場所防制隱匿式攝影自治條例及議員提案要市府規劃普發市民2萬元。針對隱匿式攝影自治條例，法務局估今年底施行，將持續先對外宣導。

台北市議會下午召開定期大會討論市府提案及議員提案，針對市府追加115年度總預算第二次追加減案等預算案，議長戴錫欽裁示因相關預算已在大會審議3次，希望先交付各委員會討論，現場議員無意見，包含增編成功市場改建工程等預算案皆通過。

此外，北市議會大會通過民進黨台北市議員洪健益等人要求市府本於還稅於民原則，規劃普發市民新台幣2萬元的提案。

此提案是總統賴清德日前宣布明年普發現金新台幣1萬元，讓全民共享經濟成長成果及AI紅利。台北市長蔣萬安事後回應，賴總統應普發2萬元，不然「大家買個菜，錢就沒了」。

民進黨台北市議員洪健益事後提案，為因應中央政策及響應蔣萬安普發2萬元主張，建議市府本於還稅於民及照顧市民原則，妥善運用北市累計歲計賸餘，加碼普發每名市民2萬元。

議會大會今天通過此提案，將送市府研議辦理。財政局以文字回應，尊重議會決議，收到議會正式公文後研議回復。

財政局日前對此提案曾提及，因中央與地方稅收結構不同，市府現有財源已有規劃及用途，主要用於推動各項建設及施政所需，若將累計賸餘用於普發現金，之後須舉債支應，北市沒有普發現金的條件。

另外，議會大會今天也通過台北市公共場所防制隱匿式攝影自治條例。此自治條例共16條，包含明定主管機關及執行機關依據、明定場所管理人及公共場所和隱匿式攝影及偵測設備定義，並設有獎勵措施及教育訓練和罰則。

法務局以文字回應，感謝議會對於守護市民隱私的重視與支持，此自治條例順利通過二讀，展現府會共同防制公共場所偷拍的決心。

法務局表示，此自治條例預計以年底發布施行目標，目前相關局處已提前準備，會在法規正式上路前提早啟動輔導業者，如協助公共場所及醫療院所等場地管理人清楚掌握每月檢測、證據保全等新規定，確保此自治條例實施後無縫接軌，為市民打造安心空間。