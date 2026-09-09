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TOD開發房價飆 張維倩籲限制代金比例讓開發紅利回饋在地
新北各大捷運建設如火如荼進行中，新北市議員張維倩今天在議會總質詢時指出，捷運建設帶動周邊房價高漲，但目前建商可在「捐公保地」與「繳納代金」間自由選擇，導致公益回饋與場站周邊脫鉤，市府現在收了400多億元代金，卻不知要用在哪，要求市府檢討雙軌制度，限制代金比例，讓捷運開發紅利真正回饋居民。
張維倩表示，TOD是以大眾運輸為核心的開發模式，捷運通車後帶動周邊生活機能與房價，尤其捷運出口及站體周邊黃金地段，新北市不少新案單價已達每坪8、90萬元，青年與年輕家庭未必負擔得起，建商享有捷運帶來的開發紅利，增額容積就應承擔相應的公益責任。
張維倩說，目前TOD採捐公保地、繳代金雙軌制度，但越來越傾向繳代金，若全部以代金取代實體回饋，場站周邊人口增加後，綠地、公共空間、公托、長照等公共服務卻未同步，原有居民反而成為受害者。
她要求市府未來針對一定規模以上基地，不應允許100%繳納代金，應朝至少30%至50%以社宅、公共托育、日照等實體公益設施回饋，並讓回饋留在原場站生活圈，不能花錢就免責，更不要以鄰為壑，最後要求市府一個月內提出TOD總體檢報告，公開各案增額容積、代金金額及實際公益回饋成果，接受市民監督。
城鄉局長黃國峰說，公益設施由市府依區域需求決定，並非建商自行決定；部分區域公托、幼兒園已足夠，就會改以身障日照等設施回饋。
黃國峰指出，台北市目前採強制二分之一土地、二分之一代金的方式，新北市在塭仔圳、新店B單元等新的整開發區，也已朝至少一半土地、一半代金方向推動。
侯友宜表示，代金回到相關基金後，主要用於興建社會住宅及公益設施，包括公托、幼兒園、托老及身障服務等，制度如何進一步調整，會持續研究，希望在雙軌並行下找到更適當的方法。
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