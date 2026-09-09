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台北市變塞？34條幹道近年行車速率逐年下降 交通局分析2大原因

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市內科尖峰時段塞車議題屢屢引發關注，現在東環段動工，地方也憂心加劇塞車狀況。聯合報系資料照
北市內科尖峰時段塞車議題屢屢引發關注，現在東環段動工，地方也憂心加劇塞車狀況。聯合報系資料照

北市政交通施政總檢討，議員發現，台北市34條幹道的交通平均旅行速率，從108年以來行車速率竟逐年下探，以今年春季上班尖峰平均行車速率21.6公里；較108年下降33.9%；下班尖峰18.4公里，較108年下降39.5%， 換算一趟10公里的通勤，恐需多花10至13分鐘。

是否台北市變塞？北市議員李明賢說，為什麼台北市的道路平均服務水準，108年是32.7公里，今年上班通勤變成21.6公里，車速掉約11公里；下班尖峰108年速率為30.4公里，今年變18.4公里，多了12公里?議員甚至一度懷疑是否車輛變多，但調閱數據發現，108至114年汽機車總數幾乎都維持在170萬輛左右，沒有太大變化。

北市交工處長張建華表示，108年至111年速率下降，主要是受到疫情影響，導致路上的小客車車輛增加，旅行速率大幅下降；至於112至115年的兩大原因，為捷運陸續開工，加上推動停讓行人等政策，導致車流停等，速率有下降，不過趨勢也有減緩。交工處會持續加強路口秒數調整等紓解效率。

李明賢說，車行速率下降因捷運六箭齊發歸咎於工程太多。張建華說，會極力改善，影響交通的可變因素很多，會運用更多科技來協助處理，至於後續因捷運工程持續惡化？張說，隨著捷運開工，黑暗期是必然的。

台北市長蔣萬安昨天議會總質詢時表示，會努力維持道路服務水準速率，但因現捷運六箭齊發，確實是施工高峰期，會對幹道交通有所影響，後續會進行道路優化；另，為減低行人事故等，他每個月也親自主持道安會報，行人事故也因為「車輛停等」政策，事故數有大幅下降，會持續加強執法。

蔣說，北市府也規畫行人友善區，如師大商圈進行人行道實體改善等，不僅改善市容，也提升交通安全，所以在安全與速度取捨，一定先確保安全，但會盡力維持行車速率水平。

北市 台北市 李明賢 蔣萬安 議員

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