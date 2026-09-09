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新北敬老卡搭小黃上限提高？侯友宜允評估
新北市敬老卡今年7月1日起提高至600點，明年還可以到超商等地購物。新北市議員彭一書今天總質詢時指出，偏鄉長者若沒有搭上免費巴士，外出採買只能搭計程車，現行敬老卡搭計程車每趟折抵上限85元，根本不夠長者出門，建議市府檢討上限。新北市長侯友宜表示，會請社會局評估，也可藉二代敬老卡系統改版時一併研究調整。
彭一書表示，新北市65歲以上長者約83萬人，敬老卡點數一路從120點提高，去年為480點，今年更增加至600點，但政策重點還要檢討長者實際使用情形。
彭一書說，偏鄉長者不是不想用，而是沒有地方可用，免費巴士雖提供交通協助，但班次、時間未必能配合長者需求，若要自行搭計程車前往市區採買，車資可能動輒數百元，敬老卡每趟只能折抵85元，幫助有限。
長者若為使用600點，得先負擔數百元交通費，等於看得到、用不到，建議市府放寬敬老卡搭乘計程車的85元上限，
侯友宜表示，敬老卡有人會用滿，也有人沒有使用，過去有討論「集資」等方法，對於議員建議，這85塊是不是就是一個天花板，會請社會局研究。
侯友宜說，市府正在推動敬老卡二代系統，相關功能都有推動步驟，包含今年、明年及明年年中二代卡片更換後的功能開放，允諾會請社會局評估，是否能配合二代系統改版時一併調整，讓敬老卡更符合不同地區長者的實際需求。
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