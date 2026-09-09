快訊

半導體風雲／從修冰箱到台積供應鏈 華懋30年淬鍊VOCs

託付朋友顧狗竟成死別！男子收完錢「轉頭把毛孩丟屋頂挨餓」飼主自責崩潰

甜甜價沒了？換10萬日圓多花920元 國銀解析走勢：可能再升

聽新聞
0:00 / 0:00

新北敬老卡搭小黃上限提高？侯友宜允評估

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜允諾檢討敬老卡搭乘小黃上限。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜允諾檢討敬老卡搭乘小黃上限。記者葉德正／攝影

新北敬老卡今年7月1日起提高至600點，明年還可以到超商等地購物。新北市議員彭一書今天總質詢時指出，偏鄉長者若沒有搭上免費巴士，外出採買只能搭計程車，現行敬老卡搭計程車每趟折抵上限85元，根本不夠長者出門，建議市府檢討上限。新北市長侯友宜表示，會請社會局評估，也可藉二代敬老卡系統改版時一併研究調整。

彭一書表示，新北市65歲以上長者約83萬人，敬老卡點數一路從120點提高，去年為480點，今年更增加至600點，但政策重點還要檢討長者實際使用情形。

彭一書說，偏鄉長者不是不想用，而是沒有地方可用，免費巴士雖提供交通協助，但班次、時間未必能配合長者需求，若要自行搭計程車前往市區採買，車資可能動輒數百元，敬老卡每趟只能折抵85元，幫助有限。

長者若為使用600點，得先負擔數百元交通費，等於看得到、用不到，建議市府放寬敬老卡搭乘計程車的85元上限，

侯友宜表示，敬老卡有人會用滿，也有人沒有使用，過去有討論「集資」等方法，對於議員建議，這85塊是不是就是一個天花板，會請社會局研究。

侯友宜說，市府正在推動敬老卡二代系統，相關功能都有推動步驟，包含今年、明年及明年年中二代卡片更換後的功能開放，允諾會請社會局評估，是否能配合二代系統改版時一併調整，讓敬老卡更符合不同地區長者的實際需求。

敬老卡 上限 侯友宜 新北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園敬老卡醫療折抵明年上路 首波僅百家院所可用 衛生局：持續招募

軌道補助被刪54.1億 侯友宜：新北執行率百分百、卓榮泰也讚

淪選舉支票 福利政策難長久

捷運建設預算 新北力爭明年優先追加54億元

相關新聞

集體腹瀉 成淵國中部疑爆食物中毒

北市成淵高中國中部學生疑因前天營養午餐肉品等不潔，造成上吐下瀉等症狀，市長蔣萬安說，這次發生八十七位學生有腹瀉等情形，教育局接獲通報，即刻到學校稽查，且採集檢體送驗，確保校園食安無虞才會恢復供餐。北市衛生局指出，因通報超過五十人，已將供餐的團膳業者勒令停業。

新北敬老卡搭小黃上限提高？侯友宜允評估

新北市敬老卡今年7月1日起提高至600點，明年還可以到超商等地購物。新北市議員彭一書今天總質詢時指出，偏鄉長者若沒有搭上免費巴士，外出採買只能搭計程車，現行敬老卡搭計程車每趟折抵上限85元，根本不夠長者出門，建議市府檢討上限。新北市長侯友宜表示，會請社會局評估，也可藉二代敬老卡系統改版時一併研究調整。

拆公館圓環後...北市十大車禍路口大洗牌 蔣萬安：持續檢討各路口安全

台北市近年十大易肇事路段，近四年都是中正路、民權東路六段，這兩大路段輪流居第一、二名；不過十大事故路口，從112至114年第一名都是基隆羅斯福路口，但台北市長蔣萬安拆公館圓環後，該路口事故大幅下降。蔣允諾，其他易肇事路口也會來檢視。

波特羅特展 親子優惠延長至30日

今夏首度登台的《圓潤的魔法 波特羅特展》集結「圓滾滾大師」費爾南多・波特羅（Fernando Botero）超過百件巨型畫作與立體雕塑，帶領大小朋友一起走進充滿幽默與想像力的藝術世界。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。