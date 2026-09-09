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拆公館圓環後...北市十大車禍路口大洗牌 蔣萬安：持續檢討各路口安全

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北公館圓環拆除。聯合報系資料照
台北公館圓環拆除。聯合報系資料照

台北市近年十大易肇事路段，近四年都是中正路、民權東路六段，這兩大路段輪流居第一、二名；不過十大事故路口，從112至114年第一名都是基隆羅斯福路口，但台北市長蔣萬安公館圓環後，該路口事故大幅下降。蔣允諾，其他易肇事路口也會來檢視。

北市議員李明賢質詢台北市十大肇事、車禍路口，其中台北市十大車禍路口，112至114年第一名都是基隆、羅斯福路口，今年1至7月第一名變和平東基隆路口，基隆羅斯福路口退回第十名。認為路口事故，還是可以透過工程改善來解決。

台北市長蔣萬安表示，確實當時大家相當關注公館圓環拆除，也討論很多，當時他就一再強調，是以安全為最優先考量，當然也會儘可能維持原本道路服務水平。尤其拆公館圓環後，過去七年的交通車禍熱點數字大幅下降，市府也會持續努力，不會鬆懈。

另外，十大易肇事路段，近四年都是中正路、民權東路六段，這兩大路段輪流居第一、二名，其次才為忠孝東路四段、基隆路二段、民權西路等，希望是否也透過工程改善檢討，避免碰撞與車流交織。

交通局長謝銘鴻坦言，這兩個路段長度都非常長，的確這兩個路段都在輪替第一、二名，已經搜集碰撞型態與事故熱點，會邀集專家學者來檢討整治道路條件。

蔣萬安也允諾檢視其他易肇事路段，如果可以透過工程就會評估進行，另外，也會針對標示標線，也會願意透過各項措施，進行各個環節精進，降低事故發生。

蔣萬安 公館圓環 車禍

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