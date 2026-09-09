集體腹瀉 成淵國中部疑爆食物中毒

北市成淵高中國中部學生疑因前天營養午餐肉品等不潔，造成上吐下瀉等症狀，市長蔣萬安說，這次發生八十七位學生有腹瀉等情形，教育局接獲通報，即刻到學校稽查，且採集檢體送驗，確保校園食安無虞才會恢復供餐。北市衛生局指出，因通報超過五十人，已將供餐的團膳業者勒令停業。

北市營養午餐免費才剛上路，議員林亮君昨說，接到家長投訴，學生反應主食「BBQ烤肉」味道怪怪的、疑似肉品酸臭；疑似食物中毒的孩子多發生在九年級，昨又是九年級第一次模擬考，大家都非常憂心。

有家長說，女兒昨放學回家後稱中午午餐蘿蔔有酸味，晚餐也沒有食慾、且出現腹瀉；還有家長說，兒子和班上其他同學都拉肚子。

團膳業者在學校的熱食部煮食，衛生局接獲通報後前往熱食部稽查，查獲冷藏冰箱下方髒汙、地面積水、層架和邊框髒汙等五項衛生缺失，已命業者九月十一日前限期改善。

衛生局指出，現場抽驗共計十一件食餘、環境及手部檢體，如屬食品中毒案件，將依違反食安法第十五條規定，可處六萬元以上二億元以下罰鍰。

教育局說，學校昨午已緊急調整用餐，改採外部送餐模式，針對狀況較多的九年級學生精準造冊與分級追蹤；因衛生局已將供餐的團膳業者勒令停業，教育局表示，因廠商已被停業無法供餐違反契約規定，會將其終止契約。