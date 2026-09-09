波特羅特展 親子優惠延長至30日

今夏首度登台的《圓潤的魔法 波特羅特展》集結「圓滾滾大師」費爾南多・波特羅（Fernando Botero）超過百件巨型畫作與立體雕塑，帶領大小朋友一起走進充滿幽默與想像力的藝術世界。

波特羅不以艱澀、難懂的形式呈現作品，而是讓人物、動物、日常生活用品成為「膨潤」、「飽滿」的獨特造型，搭配繽紛用色及構圖，讓人一眼感受作品魅力，也因此成為適合親子共同欣賞的藝術展。

本次的《圓潤的魔法 波特羅特展》在暑假期間推出現場票亭限定的「親子票」，廣受親子觀眾熱烈迴響，主辦單位聯合數位文創再加碼延長優惠至九月卅日，讓家長能以更優惠的方式帶小朋友一起走進展場，享受來自南美洲的藝術盛宴。

凡購買「親子票」會依小朋友年齡隨票附贈「初階學習單」或「進階學習單」，從波特羅獨特畫風、繽紛用色及對體積的趣味描繪出發，引導孩子觀察藝術作品、思考及激發無邊際的想像力。完成學習單後可至展覽出口處兌換禮品，送完為止。

展期進入倒數階段，距離閉展剩不到一個月，本次展覽以歷來最大規模完整呈現波特羅作品，主辦單位也呼籲民眾趕緊把握機會觀展，一起感受「圓滾滾」藝術所帶來的趣味與驚喜，詳細說明請參考官網。https://uevent.udnfunlife.com/boterotaipei/ticket#navBar