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營養午餐食物中毒 廠商遭勒令停業、解約 蔣萬安指示4點守護校園食安

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影

台北市國中小本學期起免費營養午餐上路，成淵高中國中部營養午餐昨卻傳出疑食物中毒，目前有87名學生腹瀉、上吐下瀉。台北市長蔣萬安今晚也在臉書做出四點指示，除已勒令供餐業者停業、解約，也下令加速採驗確認 、備援供餐不中斷；公衛介入、追蹤學生健康；並擴大抽查、強化通報。

「守護校園食安，是我們一直以來最重視的。」蔣萬安說，針對成淵高中國中部多名學生腹瀉，他在第一時間要求市府團隊積極介入處理。現在最重要的，就是把孩子的健康照顧好、盡快查清楚原因，也讓家長清楚掌握最新情況。

蔣說，目前市府從學生健康、採檢調查到供餐處置同步進行，他也要求相關局處加快速度、持續追蹤。第一、勒令停業、廠商解約：教育局、衛生局接獲通報後，第一時間進校督導、稽查並採樣送驗。

蔣說，衛生局已依法勒令業者停業。今日稽查發現5項缺失，要求限期改善，最重可罰2億元。教育局要求學校終止契約，撤換供餐廠商。孩子的食安，沒有妥協空間。

第二、 加速採驗確認 、備援供餐不中斷。蔣萬安說，熱食部已全面清消，由備援業者接手國中部午餐供應。不能影響孩子每天正常吃飯、上課，我要求替代餐點的安全與衛生一樣要嚴格把關。目前午餐留樣檢體已經送驗，也同步進行疫調、查核及相關檢體採驗，盡快把原因查清楚。

第三、公衛介入、追蹤學生健康。蔣說，市府已成立府級專案小組，專案追蹤學生的健康及後續情況，即時提供必要的醫療協助與關懷。校方也已完成學生造冊並進行分級追蹤，持續與家長保持聯繫，掌握每一位孩子的身體狀況，確保都獲得妥善照顧。

第四、擴大抽查、強化通報。蔣表示，市府擴大台北市校園食安抽查，針對全市中小學團膳業者及校內熱食部，加強無預警衛生稽查，從食材、環境到製作流程全面把關。

同時，重新檢視食材採購、驗收及製程規範，強化異常情形的現場檢查及通報機制，及早發現問題、即時處理風險。

蔣萬安說，從這起事件的處理，到全市校園的供餐管理，我要求市府團隊把每一個環節確實顧好，讓孩子安心吃飯、也讓家長放心。

食安 蔣萬安 營養午餐

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