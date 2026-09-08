北市3年食安裁罰呆帳611萬 議員揭：寶林第一名、惡意脫產未繳

北市近3年食安稽查裁罰呆帳累計611萬元，黑名單第一名是2024年寶林茶室釀6死、逾30人受害的寶林餐飲，未繳金額350萬元。議員說，業者案發後歇業脫產，實際扣押0元；市長蔣萬安回應，希望加快移送執行署的時間，避開可能發生脫產、出境等情形，並承諾一個月精進法制面，加速行政執行的程序。

議員柳采葳下午質詢指出，呆帳第一名寶林餐飲事業股份有限公司，因規避查核及不提供資料遭重罰共350萬元，但市府未於第一時間聲請假扣押，業者於案發後歇業脫產，實際扣押金額為0元，迄今未繳金額350萬元。第二名果匠正庵有限公司的老闆直接出國跑路。

柳采葳質疑，衛生局的行政程序有瑕疵，給時間讓業者去脫產，再者如何評估其財力、能否還款？她要求市府，建立重大食安裁罰「即時保全與假扣押機制」、跨局處連線黑名單防「變更負責人」、食安累犯地圖要納入公共採購跟補助的黑名單。

衛生局長黃建華回應，寶林沒有繳第一次罰款，衛生局第二次再罰300萬元時，已知寶林結束營業；衛生局開罰後15天內要繳款，若沒繳，第一次通知7天寬限，之後還沒有，就移送法務部行政執行署進行假扣押。果匠正庵申請分期付款，前面有繳，後面就追繳不到，衛生局送行政執行署去進行；業者到國外之後，難度確實上升。

黃建華說，事件剛發生，公司還沒結束或仍在時，衛生局整體評估還款能力會有挑戰；有些營業規模不大，業者會申請分期，衛生局會加強評估業者財力是否可分期。