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新北原民活動9/12登場 戴愛玲等歌手接力開唱
新北市政府今天表示，新北市原住民族聯合文化活動將於9月12日在市民廣場舉辦，為推廣原民文化，特邀戴愛玲、沈文程、舒米恩Suming等歌手接力開唱。
新北市原民局新聞稿指出，今年原民聯合文化活動以「以海為路」為主題，延續並加深台灣原住民族與南島語族間交流，首度邀請紐西蘭毛利族Te Pā Tū團隊參與開幕演出。
原民局表示，國內也將推出舒米恩Suming、沈文程、鐵肺歌后戴愛玲及族語嘻哈歌手Heng Jones大亨等歌手接力演唱，讓民眾在不同音樂風格中接觸原住民族文化。
原民局表示，歡迎民眾參與新北市原住民族聯合文化活動，包括各族祈福觀禮，近距離感受原民傳統樂舞競賽，也可以逛逛現場60攤的特色市集，實地接觸原民文化，在聆聽原民音樂下，度過美好一天。
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