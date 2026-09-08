紅十字會邀名醫關懷長者 推動失智友善社區

雙北居大不易，近期出現「微型住宿」，小小太空艙內應有盡有，價格比一般租屋低許多。新北市議員李翁月娥今在議會總質詢指出，近期三重、蘆洲等地出現以「床」計價的太空艙出租，小小幾坪空間可容納十幾人，每床每月租金約5000至7000元，恐衍生公安、治安及生活品質等問題，「火燒起來後果不堪設想」。新北市長侯友宜表示，已責成朱惕之副市長統籌觀光、經發、社會、工務及消防等單位，組成聯合公安小組專案處理太空艙問題。

2026-09-08 11:05