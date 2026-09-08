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紅十字會邀名醫關懷長者 推動失智友善社區

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
失智友善不只是照顧失智者，更是讓長者即使面對記憶逐漸退去，仍能在熟悉的社區中保有尊嚴與生活品質。圖／紅樹林有線電視提供
失智友善不只是照顧失智者，更是讓長者即使面對記憶逐漸退去，仍能在熟悉的社區中保有尊嚴與生活品質。圖／紅樹林有線電視提供

因應台灣邁入超高齡社會，中華民國紅十字會在新北市淡水區淡海市民活動中心舉辦「淡水失智友善公益講座暨社區關懷活動」，邀請淡水馬偕醫院莊奕晨醫師分享失智症「十大警訊」，提醒民眾留意日常生活中可能出現的異常變化，共同推廣失智友善理念，結合政府、醫療及社區力量，提升民眾對失智症的認識。

長照博愛服務中心處長陳奕莉表示，這次活動除公益講座外，現場也邀請淡水區衛生所及淡水馬偕紀念醫院社區醫學中心進行健康檢測，提供免費失智評估及長照資源諮詢，並安排摸彩、社區交流等活動，吸引近200位民眾參與。紅十字會表示，近年不少退休族群選擇移居淡水，隨著社區人口結構逐漸高齡化，失智預防、家庭照顧及長照資源等需求也將持續增加。如何提升社區居民對失智症的正確認識，並讓家庭知道可以尋求哪些資源，已成為高齡社會不可忽視的課題。

紅十字會長期深耕淡水地區，並在淡水人道園區設立「來趣據點」，提供失智者及其家屬認知促進、健康促進及社會參與等多元服務，讓失智者與家屬能在熟悉的社區中獲得持續照顧與支持。紅十字會指出，失智友善不只是照顧失智者，更是讓長者即使面對記憶逐漸退去，仍能在熟悉的社區中保有尊嚴與生活品質；期盼透過「及早發現、積極預防、溫暖陪伴」的理念，共同打造安心、友善的高齡生活環境。

紅十字會 長者 淡水

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