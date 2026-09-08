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淡水區大庄福德廟普渡送愛心 捐白米物資助弱勢

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水福德廟府盼透過物資捐贈能夠「拋磚引玉」，帶動更多社會大眾與團體共襄盛舉。圖／紅樹林有線電視提供
淡水福德廟府盼透過物資捐贈能夠「拋磚引玉」，帶動更多社會大眾與團體共襄盛舉。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區大庄里內的「淡水福德廟府」，秉持土地公慈悲大愛的精神，於今年中元普渡圓滿結束後，將十方善信的愛心化為實際行動，舉辦物資捐贈儀式。這次共捐贈高達2,200斤的白米以及250盒的普渡品予淡水區公所「實物銀行」，這些物資將全數發放給淡水區內的弱勢族群與需要幫助的家庭，為社會注入一股溫暖的力量。

淡水區長陳怡君於捐贈儀式上表達誠摯感謝，並指出淡水福德廟府不僅是地方居民的信仰依託，更是新北市績優的宗教團體。在謝主委的帶領下，廟方將民間企業的管理精神帶入廟務，展現顯著的進步，如今年八月初落成嶄新的牌樓。此外，廟方也積極參與公共事務，包含提供廟埕作為投開票所等。此次的愛心物資，公所將妥善分配給轄區內的長者與弱勢家庭，讓他們感受到社會的溫暖與關懷。

值得一提的是，大庄福德廟每年的普渡活動不僅關懷弱勢鄉親，更體現了萬物平等的慈悲心。廟方特別舉辦「寵物普渡」，讓飼主能夠為過世的毛寶貝辦理超渡，形式相當特別且溫馨。日前，廟方也已將這些來自寵物普渡的飼料與食品物資，全數捐助給地方上的「浪浪愛媽」及流浪動物之家，讓這份愛心不僅嘉惠世人，更跨界照顧了無家可歸的毛小孩。

淡水福德廟府主委謝猛龍表示，能夠有機會為社會弱勢團體盡一份心力，感到非常的光榮。他特別感謝廣大信眾與土地公的庇佑，並向淡水區公所、區長以及各里里長表達謝意，正是透過政府與民間的通力合作，才能共同成就這樁美事。主委期盼，透過此次的物資捐贈能夠「拋磚引玉」，帶動更多社會大眾與團體共襄盛舉，促進地方上的和諧，讓社會更加溫暖、美好。

淡水 白米 愛心

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