三鶯線結合在地文化 跨河橋梁光雕成亮點

新北捷運工程局今天表示，在交通結合在地文化核心理念下，進行三鶯線墩柱色彩美化、涵洞藝術與跨河橋梁光雕，尤其是大漢溪跨河橋梁夜間燈光秀，將成為三鶯線新「亮點」。

新北捷運局今天發布新聞稿指出，三鶯線不只是串聯土城、三峽與鶯歌的交通大動脈，更將沿線自然、人文與藝術融入城市景觀。

捷運局表示，為打破傳統工程冰冷的印象，特別以「交通結合在地文化」為核心理念，推動三鶯線墩柱色彩美化、涵洞藝術與跨河橋梁光雕，展現三鶯地區特色的城市藝術廊道，讓民眾日常通勤與漫步生活變成一場視覺與心靈的流動饗宴。

捷運局長李政安表示，三鶯線大漢溪跨河橋梁夜間燈光秀不僅是新北新「亮點」，每逢中秋節、耶誕節、元旦、農曆新年、元宵節及端午節等6大節慶，也將推出各自不同的「節慶特別版」。

他表示，為迎接中秋節，跨河橋梁光雕將推出「月映星河」的主題燈光秀，於25日到29日的中秋連假期間，晚間6時至10時，以璀璨燈光結合音樂節奏，營造出獨特的節慶夜色。