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「注腳雙溪」串起地方故事 創生工作室探索山城新可能

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
「注腳雙溪」希望成為雙溪與外界交流的窗口，也成為旅人深入地方的起點。圖／觀天下有線電視提供
「注腳雙溪」希望成為雙溪與外界交流的窗口，也成為旅人深入地方的起點。圖／觀天下有線電視提供

在雙溪牡丹溪與平林溪匯流之處，有一處以地方文化為核心的工作室「注腳雙溪」。由創辦人簡淑慧成立的注腳雙溪，不只是認識雙溪的一處所在，也是淡蘭古道上的雙溪中繼站，透過風土、自然、飲食與地方創生，帶領更多人走進雙溪、認識雙溪，也重新看見這片土地的生活脈絡。

創辦人簡淑慧表示，雙溪擁有豐富的自然環境與歷史文化，從溪流、古道到地方產業，每一個角落都蘊藏著屬於雙溪的故事。「注腳雙溪」希望扮演的角色，就是替這些容易被忽略的地方記憶留下紀錄，透過不同的活動與體驗，讓人與土地重新產生連結。

「我們想做的，不只是把人帶來雙溪，而是讓大家真正認識雙溪。」簡淑慧說，地方創生並非重新創造一個地方，而是從原本存在的生活與文化出發，將在地的特色重新整理、轉化與分享，讓居民、旅人與地方之間產生更多交流。

走進注腳雙溪，可以感受到空間與地方環境緊密相連，從自然觀察、在地飲食到文化體驗，都融入雙溪獨有的風土特色。透過「食」認識土地、從「自然」理解環境，也藉由「人」的故事看見地方產業與生活的延續，讓一趟雙溪之旅不只是走過風景，更能帶走一段對地方的理解。

簡淑慧也分享，地方最珍貴的往往不是華麗的建築，而是生活在這裡的人，以及一代一代累積下來的生活智慧與記憶。因此，未來也希望透過「注腳雙溪」持續走進地方、認識在地職人與店家，記錄經營者的人生故事、技藝傳承與時代變遷，從一間店、一項技藝，看見整個雙溪的發展與改變。

從一個空間開始，慢慢認識一群人，再從人的故事回到土地，「注腳雙溪」希望成為雙溪與外界交流的窗口，也成為旅人深入地方的起點。就像「注腳」的意義，不搶走故事的主角，而是在一段段地方記憶旁，留下屬於雙溪的註解，讓更多人看見山城裡正在發生的美好改變。

淡蘭古道 故事 工作

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