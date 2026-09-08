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從新北美術館到老校舍改建 優良建築師成果展新北市府登場

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市副市長朱惕之（左二）參觀新北市優良建築師暨傑出作品獎成果展，與傑出建築師們一起觀看模型。圖／新北市工務局提供
新北市副市長朱惕之（左二）參觀新北市優良建築師暨傑出作品獎成果展，與傑出建築師們一起觀看模型。圖／新北市工務局提供

「115年新北市優良建築師暨傑出作品獎」今在新北市政府舉行頒獎暨成果展開幕活動，展出作品橫跨教育、文化、運動、金融及產業領域，包括新北市美術館、中山國小老舊校舍改建及蘆洲運動中心室內改建等。新北市副市長朱惕之表示，城市進步不只在於完成多少建設，更重要的是透過好的建築設計改善環境與生活品質。

新北市工務局與新北市建築師公會共同舉辦成果展，展期自9月7日至11日，在新北市政府一樓西側大廳展出，設置「貢獻、傑出、優良、新銳」4項獎別，希望從不同世代建築師的作品，看見專業經驗傳承及設計創新。

此次展出作品包括中山國民小學老舊校舍改建、新北市美術館、豐珠中學校舍整建、蘆洲運動中心室內改建，以及板信商銀數位金融園區、三花棉業總部等，不僅涵蓋不同建築用途，得獎作品也分布宜蘭、新竹、台北市及澎湖。

朱惕之表示，建築師是城市發展重要的專業夥伴，從教育、文化、運動到產業建設，都能看到建築專業參與；市府也希望持續與建築師公會合作，讓更多優秀設計投入公共工程，使建築除了滿足使用功能，也能回應城市發展及市民日常需求。

工務局長馮兆麟表示，好的建築不只是設計及工程成果，更與市民生活密切相關，希望透過成果展讓優良作品被更多人看見，也呈現建築師長期投入公共事務的專業價值，持續累積新北的城市美學。

新北市副市長朱惕之（左三）出席「115年新北市優良建築師暨傑出作品獎」，頒發表揚優良建築師包括蔡嘉豪（左起）、高世銘、林祺錦、汪俊男。圖／新北市工務局提供
新北市副市長朱惕之（左三）出席「115年新北市優良建築師暨傑出作品獎」，頒發表揚優良建築師包括蔡嘉豪（左起）、高世銘、林祺錦、汪俊男。圖／新北市工務局提供

新北市副市長朱惕之（左三）逐一頒獎給獲得傑出作品獎的建築團隊代表。圖／新北市工務局提供
新北市副市長朱惕之（左三）逐一頒獎給獲得傑出作品獎的建築團隊代表。圖／新北市工務局提供

新北市副市長朱惕之出席「115年新北市優良建築師暨傑出作品獎」頒獎暨成果展開幕活動，肯定建築師專業，是新北推動安居樂業城市的重要角色。圖／新北市工務局提供
新北市副市長朱惕之出席「115年新北市優良建築師暨傑出作品獎」頒獎暨成果展開幕活動，肯定建築師專業，是新北推動安居樂業城市的重要角色。圖／新北市工務局提供

115年新北市優良建築師作品成果展，呈現不同世代建築師的設計創新，吸引許多民眾駐足觀展。圖／新北市工務局提供
115年新北市優良建築師作品成果展，呈現不同世代建築師的設計創新，吸引許多民眾駐足觀展。圖／新北市工務局提供

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