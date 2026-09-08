2026臺北國際牛肉麵節 牛肉麵王南區初賽登場

照片取自臺北市政府

為推廣臺北市牛肉麵特色產業，推動至今第22年，今年「2026臺北國際牛肉麵節」以「King of Taiwan 臺灣牛肉麵王 全臺爭霸戰」為主題，首度將鮮食組紅燒、清燉賽事擴大至南北分區辦理初賽，經全台店家報名踴躍，鮮食組紅燒與清燉報名組數共計112組，其中南區紅燒組有30家、清燉組有14家入圍。南區初賽將於9月7日假「東東宴會式場－華平囍嫁館」率先切磋技藝，本場賽事匯集中南部麵料理好手，選手們紛紛拿出家傳手藝與跨界工法，將美國頂級牛腱心、肋條等優質食材，精心熬製且彼此較勁端出最強的牛肉麵！

臺北市商業處表示，市府長期推廣牛肉麵產業，期間透過補助促進產業自主發展與提升競爭力，並持續辦理競賽，鼓勵本市牛肉麵店家精進廚藝，推出獨特美味的牛肉麵。至今吸引累計將近2,000家次牛肉麵店參與，產生多位冠軍，成功地將臺北的牛肉麵美食推向國際舞臺。今年更迎來重大賽制革新，除擴大跨區分別於9月7日及9月11日辦理「南北初賽」，更重金推出競賽獎金，於決賽時進行頒獎，這些總總的加碼措施是為了推廣牛肉麵產業的發展與商機。

南區初賽參賽陣容堅強，參賽作品從食材選擇到料理手法皆各具特色，如「老龐家傳牛肉麵」以家傳手藝為底蘊，嚴選日本鹿兒島黑毛和牛牛腱心打造經典蔥燒風味；「究香一碗」堅持選用優質牛腱心，凸顯肉質純粹香氣與湯頭深度；「武家食中如一」融入義、法料理工法，搭配美國牛腱心、牛筋及牛肚呈現豐富層次等實力名店。此外，屢獲亞太十大名店賞、亞太十大名菜等多項大獎的「全國麗園大飯店」參戰，集結跨領域料理好手同場切磋技藝！

經過南區初賽，評審委員選出進入總決賽者，北區初賽也將於9月11日接續登場！南北兩區最終將選出30組優秀隊伍晉級，於10月9日至10月11日齊聚臺北圓山花博長廊廣場展開為期3天的總決賽，全力爭奪「臺灣牛肉麵王」及高達新臺幣20萬元的獎金。

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