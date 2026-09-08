中港大排星光導覽倒數2場 夜間走讀看生態、認識智慧治水

新北市水利局推出「中港大排夏日限定星光導覽」，今年活動進入尾聲，僅剩9月11日及10月16日最後2場。水利局表示，活動將由中港大排志工隊帶領民眾夜間走讀河廊，從中港大排的整治歷程、都市水環境到生態教育，認識滯洪排洪及智慧治水功能，活動免費參加。

水利局長宋德仁表示，今年星光導覽以「中港綠廊水境之美尋蹤 水水媠」為主題，其中「媠」（suí）台語意指美麗、漂亮。9月11日場次將於晚間7時30分至9時30分舉行，民眾於中港廣場集合後，由志工帶領認識「中港大排的前世今生」，了解都市水環境及生態。

活動也安排趣味互動遊戲，讓參與者認識水與人的共生關係，並循著「一滴乾淨的水」了解水資源及生態環境的重要性，最後透過心得分享，在夜間漫步中認識河廊環境。

宋德仁指出，近期午後驟雨頻繁，中港大排在大雨期間可透過倒伏壩操作，發揮滯洪、排洪功能；雨勢停歇後，則恢復為市民休閒遊憩空間。市府除持續維護水景綠廊，也希望透過環境教育與導覽，讓民眾了解中港大排從治水設施轉變為都市生態及休憩空間的歷程。

水利局表示，今年「夏日限定星光導覽」僅剩9月11日、10月16日2場，其中9月11日活動時間為晚間7時30分至9時30分，集合地點在新莊區中華路二段與自立街口的中港廣場，參加者需提前10分鐘報到。

交通方面，民眾可搭乘捷運環狀線至幸福站，再沿幸福路往中華路二段方向步行約10分鐘；搭乘公車99、299路線則可於中華路站下車。活動名額有限，採免費報名。

星光導覽以輕鬆有趣的方式帶領大小朋友探索夜間生態，非常適合親子、好友及喜愛自然的民眾參加。圖／新北市水利局提供

115年9月11日中港大排星光導覽「中港綠廊水境之美尋蹤 水水媠」。圖／新北市水利局提供